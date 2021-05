IATA sceptique sur les prévisions d'Airbus : Willie Walsh pourra en parler à Guillaume Faury au Paris Air Forum

Aujourd'hui directeur général de la puissante association internationale du transport aérien (IATA), Willie Walsh, l'ancien patron de British Airways puis du groupe IAG (BA, Iberia, Aer Lingus, Vueling) aura peut-être prochainement les réponses aux questions qu'il a soulevées concernant les prévisions d'augmentation de production d'Airbus, annoncées la semaine dernière par Guillaume Faury, le directeur général d'Airbus.

Alors que l'avionneur européen a indiqué vouloir produire davantage d'avions en 2023 qu'en 2019, avec l'idée d'atteindre vers 2025 des cadences de production jamais observées dans l'histoire de l'aéronautique (70 voire 75 livraisons d'avion par mois, soit 840 et 900 avions par an), Williy Walsh a exprimé ses doutes.

Lire aussi Airbus prévoit de produire un nombre d'avions jamais observé dans l'histoire de l'aéronautique

"Attendons de voir, parce que de toute évidence, il y a une énorme divergence entre ce que les constructeurs disent qu'ils vont produire et ce que les compagnies aériennes décident d'acheter", a déclaré à l'agence Reuters Willie Walsh. "Vous savez, leur activité, c'est de vendre. Je ne pense pas qu'il y aura un besoin pour tout ce qu'ils produisent", a-t-il ajouté.

Les deux hommes présents au Paris Air Forum

Willie Walsh et Guillaume Faury pourront croiser leur point de vue prochainement. Les deux hommes seront en effet présents au Paris Air Forum, qui se déroulera le 21 juin au Musée de l'Air et de l'Espace. Certes, ils ne participeront pas à la même table-ronde puisque Guillaume Faury interviendra sur l'avion à hydrogène avec le directeur général de Safran, Olivier Andries et le directeur de l'agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), Patrick Ky, tandis que Willie Walsh se penchera avec Carsten Spohr (le PDG de Lufthansa) et Olivier Jankovec, le directeur de l'ACI (Airport Council International) Europe, sur la reprise du transport aérien et l'avenir de ce secteur chamboulé par la pandémie et par le coût de la transition énergétique. Mais ils pourront discuter en coulisse au milieu des magnifiques aéronefs exposés dans ce Musée de légende.