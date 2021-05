Covid-19 en 24h : travail sur site, AstraZeneca, « isolement obligatoire »...

Les espoirs sur la fin de la crise sanitaire se multiplient : alors que les annonces du gouvernement ont boosté le moral des Français en mai, la biotech française LinKinVax vient d'obtenir 31 millions d'euros de financement pour développer son vaccin contre le virus et ses variants... Voici le graphique et les informations marquantes de ces dernières 24 heures à suivre sur l'actualité Covid, en France et dans le monde.

26 Mai 2021

La confiance des ménages français dans la situation économique s'est améliorée en mai, dans la foulée de l'allègement progressif des restrictions sanitaires, a annoncé l'INSEE. (Crédits : Reuters)