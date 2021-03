COVID-19 en 24h : vaccins bloqués, chômage allemand, Californie...

(Crédits : Patrick Fallon)

C'est une première : l'Italie a eu recours au mécanisme européen permettant de bloquer l'exportation d'une commande de vaccin AstraZeneca produits en Europe. En plus de la course à la vaccination, se joue aussi, pour les Etats membres, celle de la reprise économique. Voici le graphique et les informations éclairantes de ces dernières 24 heures à suivre sur l'actualité Covid, en France et dans le monde.