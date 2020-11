ZOOM L'événementiel face à la crise sanitaire et en trois graphiques

Que pèse le secteur événementiel en France ?

L'événementiel, qui rassemble les salons et foires, les congrès ainsi que les évènements d'entreprise et d'institution (hors monde de la culture et spectacle donc) est une industrie dont les chiffres donnent le vertige : chaque année, ce sont 1.200 foires et salons, 2.800 congrès, 380.000 événements d'entreprise et d'institutions organisés sur les territoire, d'après l'Unimev (Union Française des Métiers de l'Événement qui regroupe 450 sociétés et associations adhérentes). Irrémédiablement, les pertes sont colossales avec un manque à gagner des acteurs de la production évènementielle estimé à 16,8 milliards d'euros pour l'année 2020 selon l'Union.

Le coronavirus aura même eu raison du Salon de l'agriculture (prévu du 27 février au 7 mars 2021) et décalé à 2022.

«On estime la perte entre mars et décembre à 100% sur le secteur. La proportion d'événements qui a pu se tenir est marginale. Même si on avait la possibilité, pendant une période, de faire des évènements à 5.000 personnes, le préfet pouvait faire annuler l'événement quelques jours avant. Face à cet imprévisibilité, la plupart ont jeté l'éponge », affirme Frédéric Pitrou, délégué général de l'Unimev, à La Tribune.

