Pas de capital, pas de vaccin

Les campagnes de vaccination contre la Covid-19 se poursuivent dans un très grand nombre de pays grâce aux vaccins de Pfizer, Moderna, Astra Zeneca. L'absence de la France dans la livraison de vaccins a été largement commentée. On sait que dans le domaine pharmacologique, les échecs sont plus nombreux que les succès. Ce qui sort de l'ordinaire, par contre, c'est qu'aucun acteur n'ait pu mobiliser les moyens de réussir dans la course aux vaccins contre la pandémie. Il apparait que faute d'écosystème favorable, la France ne tient pas son rang dans la course aux innovations.

Le modèle mental à l'œuvre

Ce constat ne surprendra pas certains observateurs. Le succès de Moderna, présidée par un Français, permet néanmoins de cerner plus précisément de quoi est composé cet écosystème et ce qui nous manque en France. L'élément sans doute le plus important, comme l'explique Noubar Afeyan, co-fondateur de Moderna, dans une interview avec l'économiste Tyler Cowen, c'est le modèle mental à l'œuvre. Il s'agit d'un système dans lequel, il est autorisé de faire le grand saut. Pour faire ce saut, il faut un appui constitué lui-même par l'accumulation de connaissances, d'expériences, de compétences et de capital. Cet entrepreneur, à l'origine de la création de dizaines d'entreprises au sein de la société de capital-risque...