Décès de Bruno Bonduelle, un capitaine d'industrie respecté

Bruno Bonduelle a passé plusieurs décennies dans l'entreprise familiale spécialisée dans les légumes en conserve et surgelés, avant de la diriger entre 1985 et 1994. Il avait notamment développé le groupe à l'international, en élargissement l'activité à l'Espagne, au Portugal et à l'Europe centrale.

Un patron impliqué

Ce grand capitaine d'industrie n'en était jamais vraiment sorti, restant à la tête du conseil de surveillance de la société, avant de devenir membre du conseil d'administration. Il s'est éteint à l'âge de 89 ans, à son domicile à Marcq-en-Baroeul.

Entrepreneur dans l'âme, Bruno Bonduelle était un fervent défenseur de sa région natale. Il avait fondé et dirigé le Comité Grand Lille, organisation patronale pour défendre l'activité économique du territoire. Il était aussi devenu président de la Chambre de commerce et d'industrie ( CCI ) Lille Métropole de 2004 à 2010.

De nombreux hommages de la classe politique

Son décès a été unanimement salué par les femmes et hommes politiques. Ceux du Nord notamment. Ainsi Xavier Bertrand a t il rendu hommage a "cette figure exceptionnelle des Hauts-de-France", "ce visionnaire". Martine Aubry évoque "un homme de caractère, d'une grande fulgurante, aux idées riches".

Le ministre Gérald Darmanin, élu au Touquet, souligne la "grande tristesse de tout le Nord, et bien plus encore, à l'annonce de la mort du tonitruant agitateur d'idées et grand chef d'entreprise".