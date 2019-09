Déficit, SMIC, euro... les grands rendez-vous économiques de Jacques Chirac

Quelle pensée économique animait Jacques Chirac, le cinquième président de la Ve République qui s'est éteint jeudi 26 septembre 2019 ? D'une jeunesse communiste aux privatisations dans l'Europe Thatchérienne lorsqu'il supprime l'IGF (impôt sur les grandes fortunes), l'ancêtre de l'ISF en 1987, en passant par du keynésianisme, surnommé « le ministre de la relance » sous Valérie Giscard d'Estaing (1974-1981) suite au choc pétrolier, Jacques Chirac aura pratiqué toutes les théories.

Ses premières armes de gestionnaires, il les fera en tant que Maire de Paris entre 1977 et 1995. Nouveaux services pour les Parisiens, proximité dans le style, il sera aussi rattrapé par la justice avec une condamnation par le tribunal en 2011 pour une affaire d'emplois fictifs en 2011.

Un septennat et un quinquennat en chiffres

Lorsque Jacques Chirac accède à l'Elysée en 1995, après deux tentatives électorales, la dette de la France atteint plus de 55% du PIB. Douze ans plus tard, après deux mandats, la dette publique (l'accumulation des déficits et des intérêts des emprunt contractés ndlr) s'est considérablement creusée : en 2006, elle pèse alors 65% du PIB. Depuis 1974, aucun budget de l'Etat n'a d'ailleurs été à l'équilibre jusqu'à aujourd'hui.

Côté inflation, en 1995, la moyenne annuelle atteint +1,9%, pour finir à +1,5% en 2007, note France-inflation.com.

De même, en 1994, la balance commerciale est encore excédentaire, avec un surplus des exportations de près de 8,5 milliards d'euros (90 milliards de francs) par rapport aux importations, selon les données de l'Insee. Mais à partir de 2004, le commerce extérieur français devient déficitaire.

Sur le front de l'emploi, avec 11,5% de chômeurs en décembre 1995, celui qui fut également proche du milieu radical socialiste doit affronter une crise. En janvier 2007, celui-ci est légèrement réduit à 8,7%, avec 900.000 chômeurs de moins. Pendant la cohabitation avec Lionel Jospin, Jacques Chirac verra d'ailleurs la mise en place de la semaine des 35 heures votée en 1998 et en 2000 et effective dans toutes les entreprises françaises au 1er janvier 2002.

