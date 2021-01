Entre investissement et fatigue, la pandémie a poussé les salariés à se dépasser

Pandémie mondiale, confinement, récession, licenciements, chômage... Depuis maintenant près d'un an, les salariés et indépendants sont secoués par l'électrochoc de cette crise planétaire. Beaucoup de travailleurs ont vécu des situations professionnelles très difficiles marquées par la crainte d'attraper cette maladie infectieuse ou de perdre leur emploi. Malgré ce contexte déprimé, 80% des chefs d'entreprise interrogés dans le cadre de la Grande consultation des entrepreneurs réalisée par OpinionWay pour La Tribune, LCI et CCI France estiment que leurs équipes ont toujours le même niveau d'investissement par rapport à février 2020. 14% des répondants soulignent même que leurs salariés sont encore plus investis qu'auparavant. A l'inverse, seuls 6% signalent une baisse de l'engagement des effectifs. Alors que les mesures d'endiguement ne cessent de se renforcer depuis le début du mois de janvier et que les rumeurs sur un troisième confinement se multiplient, les résultats de cette enquête montrent que les salariés ont tenté de garder le moral. Mieux, ils ont poursuivi leur engagement professionnel, malgré la brutalité et l'ampleur...