Face à une inflation persistante, le Smic devrait être revalorisé de 1,13% au 1er janvier 2024

Coup de pouce pour les plus modestes. Le Smic sera revalorisé de 1,13% au 1er janvier 2024, portant le salaire minimum brut horaire à 11,65 euros, contre 11,52 euros actuellement, selon un calcul de l'AFP. Cette augmentation est nettement plus faible que ce qu'avait prédit fin novembre un groupe d'experts sur le Smic. Celui-ci tablait en effet sur une hausse de 1,7% du salaire minimum début 2024.

Déjà le 1er mai dernier, le Smic avait augmenté « d'un peu plus de 2% », selon l'annonce de la Première ministre, Elisabeth Borne, mi-avril. Plus concrètement, le cabinet du ministre du Travail, Olivier Dussopt, avait précisé que la hausse exacte s'élèverait à 2,19%. Le Smic net mensuel avait ainsi augmenté de 30 euros par mois, à 1.383 euros sur la base de 35 heures. Pour rappel, le Smic s'était déjà apprécié de 6% sur un an.

Indexation sur l'inflation

Ces revalorisations s'expliquent par le fait que le salaire minimum est indexé sur l'évolution des prix à la consommation. Cette revalorisation était la conséquence directe d'une inflation plus forte qu'attendu. La hausse des prix atteignait 5,7% en mars sur un an.

Cette dernière a toutefois largement ralenti et s'inscrivait en novembre à 3,5% sur un an - un chiffre revu à la hausse, ce vendredi par l'Insee, par rapport à sa première estimation de +3,4% - après 4,0% en octobre, selon l'Insee. Le calcul de l'AFP dévoilé ce vendredi se base d'ailleurs sur le niveau de l'inflation du mois dernier.

« Cette baisse de l'inflation résulte du ralentissement sur un an des prix de l'énergie (+3,1% après +5,2% en octobre), des services (+2,8% après +3,2%), des produits manufacturés (+1,9% après +2,2%) », a expliqué l'Institut national de la statistique et des études économiques. Quant aux prix alimentaires, ils ralentissent « dans une moindre mesure », selon l'institut.

(Avec AFP)