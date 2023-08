Foot  : John Textor accuse Jean-Michel Aulas de lui avoir caché des informations lors de la vente de l'Olympique Lyonnais

Rien ne va plus entre le repreneur de l'Olympique Lyonnais, John Textor, patron d'Eagle Football Holdings et l'ancien président et propriétaire du club, Jean-Michel Aulas. « Il a caché des mauvaises nouvelles. J'aurais pu trouver une solution avant le 19 décembre si j'avais été au courant » a déclaré mardi l'Américain lors d'une visio-conférence avec des journalistes. Je trouve ça presque drôle et tragique qu'il ait dit aux marchés qu'il aurait résolu la situation alors qu'il a présidé à sa détérioration ».

Un club placé sous surveillance par la DNCG

Début juillet, la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), chargée de surveiller les comptes des clubs de football professionnel, a décidé d'encadrer la masse salariale et les indemnités de mutation de l'OL, puis rejeté un appel de John Textor qui contestait ces mesures. « Il y a eu une évaluation erronée de la situation financière réelle de l'OL au moment de boucler la transaction en décembre dernier », a affirmé Textor, dont les propos ont fait l'objet d'une traduction officielle. « Si j'avais su que nous aurions ces restrictions pour ce premier mercato, j'aurais demandé de stopper la transaction et de restructurer plutôt que de donner un demi-milliard de dollars en cash pour les vendeurs », a-t-il confié.

« Quand on amène autant d'argent, il est impensable d'avoir ce type de restrictions », a ajouté Textor, avant de détailler ses griefs : « Je ne suis pas content par rapport à certains documents reçus en décembre et en juin concernant les avertissements de la DNCG adressés à l'OL au sujet notamment des conséquences sur l'absence en Coupe d'Europe durant trois ans consécutifs nécessitant un apport de 150 millions d'euros. »

Jean-Michel Aulas a été écarté début mai de son poste de PDG d'OL Groupe

Ce n'est pas la première passe d'armes entre l'ancienne et la nouvelle équipe dirigeante du club. Fin juillet, après la confirmation en appel des mesures d'encadrement décidée par la DNCG, Jean-Michel Aulas, écarté le 5 mai de son poste de PDG d'OL Groupe, avait déclaré dans les colonnes de L'Equipe qu'il n'avait « jamais été inquiété » par le gendarme financier du foot français. « Je n'ai jamais eu un quelconque problème en 35 ans de présidence. Jusqu'ici, la DNCG nous a toujours félicités pour notre gestion », avait-il poursuivi. Le nouveau président exécutif du club, Santiago Cucci, nommé par Textor, avait rapidement répliqué : « même si nous avons changé notre approche, nous devons faire avec ce qu'il (Aulas, NDLR) nous a laissé et être malins pour construire à partir de cela. Nous n'avons les coudées franches que depuis mi-mai ».

A l'issue de l'offre publique d'achat (OPA) d'actions de l'Olympique Lyonnais déposée par Eagle Football, la holding du multimillionnaire américain John Textor détient depuis cet été 87,81% du capital du club. Eagle Football avait alors indiqué n'avoir pas l'intention de retirer l'OL de la Bourse de Paris à l'issue de cette opération, ni de racheter les près de 14,5 millions d'actions de l'OL, soit 8,23%, que détient encore la société Holnest de Jean-Michel Aulas.

Un très mauvais début de championnat

Cette polémique éclate alors que l'Olympique lyonnais occupe la 17e et avant-dernière place de la Ligue 1 avec un point seulement au compteur. Le club accueillera le PSG lors du prochain match et une nouvelle défaite pourrait plonger l'Olympique Lyonnais dans une crise profonde même si le nouveau patron ne dramatise pas la situation, comme relevé par Le Progrès : « jusque-là, on a disputé trois matchs contre des équipes de milieu de tableau. Donc le problème, ce n'est pas la DNCG, c'est d'abord nous, mais ce n'est que le début d'une longue saison. On visait le top 3 la saison passée, on a désormais des joueurs en plus et aussi une place additionnelle qualificative pour y arriver, donc objectif doit toujours rester la C1. »

(Avec AFP)