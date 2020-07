France : l'ampleur du trou d'air de l'économie au printemps dévoilée vendredi

Dans sa dernière prévision à la mi-juin, l'Institut national des statistiques évaluait le plongeon à 17% par rapport au trimestre précédent. (Crédits : CHARLES PLATIAU)

Malgré la difficulté à mesurer l'impact de la crise, à cause de son caractère particulièrement instable, le chiffre de l'Insee qui sera dévoilé ce vendredi restera dans ses annales comme un record absolu. Les prévisions tablent sur un plongeon de l'activité compris entre 14% et 17% au second trimestre.