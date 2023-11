Inondations, tempêtes : pour les agriculteurs sinistrés, l'Etat débloque une enveloppe de 80 millions d'euros

Un fonds de 80 millions d'euros va être alloué aux agriculteurs touchés ces dernières semaines par les tempêtes et les inondations en Bretagne, en Normandie et dans les Hauts-de-France. Une somme destinée à couvrir les pertes de récoltes et d'investissements « qui ne seraient pas couvertes par les sujets d'assurance », a indiqué le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau.