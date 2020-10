Investissement public : la pire chute depuis 70 ans

(Crédits : JEAN-PAUL PELISSIER)

Avec la pandémie, l'investissement public brut a enregistré une baisse de 26% entre janvier et juin. "La chute de l’investissement public au cours du premier semestre 2020 est donc 4 à 5 fois plus forte que les retournements les plus sévères depuis 1950", explique l'OFCE.