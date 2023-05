Le « trimestre anti-inflation » prolongé au-delà du 15 juin dans les rayons des supermarchés

Les consommateurs vont pouvoir continuer à bénéficier du « trimestre anti-inflation » quelque temps. Interrogé au micro de France info ce mercredi 3 mai, Bruno Le Maire a annoncé sa prolongation au-delà du 15 juin, date de fin initialement prévue. Pour rappel, cette opération permet aux distributeurs de proposer une sélection de produits à prix réduits en rayons. Objectif affiché, réduire l'impact de la hausse des prix à la consommation.

« Nous voulons avec les distributeurs prolonger l'opération pour que les distributeurs continuent de s'engager sur la baisse d'un certain nombre de prix », a indiqué le ministre de l'Economie.

Selon le locataire de Bercy, les distributeurs « sont d'accord pour prolonger les opérations au-delà du 15 juin », même s'il reste à « déterminer précisément ensemble la forme ».

Pour justifier cette décision, le ministre vante l'efficacité du dispositif. « Il marche le trimestre anti-inflation », s'est ainsi félicité Bruno Le Maire, affirmant qu'un certain nombre de produits ont vu leur prix baisser de 5% a 7%.

Trimestre anti-inflation : "Nous prolongerons l'opération au-delà du 15 juin pour que les distributeurs continuent de s'engager sur la baisse d'un certain nombre de prix", annonce Bruno Le Maire, ministre de l'Économie



Suivez le directhttps://t.co/0naQZOp7fu pic.twitter.com/TcRa9T0Roe — franceinfo (@franceinfo) May 3, 2023

Les distributeurs bientôt convoqués à Bercy

Pour tenter d'éteindre l'incendie de l'inflation sur les prix alimentaires, le gouvernement avait annoncé début mars le lancement de cette opération commerciale baptisée « trimestre anti-inflation ». Prévue initialement pour s'étaler entre le 15 mars et le 15 juin, elle consiste à laisser les enseignes de la grande distribution choisir librement une sélection de produits sur lesquels elles s'engagent à proposer « le prix le plus bas possible » en rognant sur leurs marges.

À l'heure où les étiquettes continuent tout de même à valser en rayons, le ministre a également indiqué qu'il allait convoquer la semaine prochaine les distributeurs et industriels pour accélérer les négociations commerciales. L'objectif est selon lui « que les grands industriels répercutent à la baisse sur les prix à la consommation, la baisse des prix de gros ».

Inflation : "J'ai déjà écrit [aux industriels] Maintenant, on va les faire venir à Bercy pour accélérer les négociations commerciales. Les grands industriels doivent répercuter à la baisse sur les prix à la consommation la baisse des prix de gros", déclare ministre de l'Économie pic.twitter.com/tZDxnBitCV — franceinfo (@franceinfo) May 3, 2023

La distribution refuse une négociation « généralisée »

Appelés à modérer les prix de leurs produits vendus aux supermarchés pour limiter l'inflation, les industriels de l'agroalimentaire se sont dits prêts à réviser certains contrats le 27 avril dernier, tout en avertissant qu'il ne pourrait « y avoir de renégociations sur tous les produits ».

Lire aussiInflation : Borne met la pression sur les industriels pour faire baisser les prix de l'alimentaire

Face à une inflation alimentaire galopante, les industriels de l'agroalimentaire « feront leur part », a ainsi assuré à l'AFP Jean-Philippe André, président de leur principale organisation, l'Association nationale des industries alimentaires, tout en excluant une renégociation « généralisée ».

La Première ministre Elisabeth Borne avait appelé un peu plus tôt dans la journée les industriels à « répercuter » la baisse de leurs coûts de production dans les prix de vente de leurs produits, afin que cela se traduise par des « baisses concrètes, tangibles » sur les tickets de caisse d'ici à la fin juin.

« Il ne peut pas y avoir des renégociations sur tous les produits », a toutefois insisté Jean-Philippe André, expliquant que, pour certains produits, les cours des matières premières nécessaires à leur fabrication n'ayant pas baissé sur les marchés mondiaux, une renégociation des prix de vente à la baisse n'était pas envisageable.

Une hausse de 10% depuis le 1er mars

Il souligne également que certains contrats sur les achats de blé ou de gaz souscrits par les industriels courent sur plusieurs mois, voire une année, avec des tarifs fixés à la signature. « Tant que l'on n'arrive pas à l'échéance, on ne peut pas répercuter la baisse », fait-il ainsi valoir.

Les négociations commerciales entre industriels et distributeurs ont abouti le 1er mars à une hausse d'environ 10% des prix payés par les seconds aux premiers, afin de tenir compte de la flambée des coûts de production. Depuis, cependant, les cours de certaines matières premières agricoles ou de l'énergie ont eu tendance à se stabiliser, voire à baisser. Le gouvernement a donc demandé aux supermarchés et à leurs fournisseurs de se remettre au plus vite autour de la table des négociations.

Le président Emmanuel Macron a prévenu que la situation serait difficile « jusqu'à la fin de l'été » concernant les prix des produits alimentaires, dont la hausse continue de s'accélérer. Leur appréciation (15,9% sur un an en mars, selon l'Insee) est le principal moteur de l'inflation en France.

(Avec AFP)