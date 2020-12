Les chiffres fous de la crise en cinq graphiques

La crise du Covid-19 a fait plonger l'économie dans une situation inédite (Crédits : LT)

Véritable tsunami économique, la crise du Covid-19 a fait plonger l'économie mondiale dans une situation inédite. Face aux vagues d'épidémie, les Bourses plongent, les dettes explosent pour tenter de sauver les entreprises et freiner l'hémorragie sur le front de l'emploi. Pour autant, quelques rares et parfois étonnantes bonnes nouvelles sont également à souligner. Retour sur les chiffres les plus impressionnants de cette année 2020.