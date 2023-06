Macron va visiter une usine de médicaments en Ardèche pour réaffirmer son objectif de relocaliser la production suite à la pénurie

Le chef de l’Etat se rendra mardi 13 juin en Ardèche pour visiter le laboratoire pharmaceutique Aguettant qui produit toujours sur le sol français. L’occasion pour Emmanuel Macron de réaffirmer son soutien à la filière et d’avancer de nouvelles promesses pour aider les groupes nationaux à relocaliser leur production. Et pour cause, nos médicaments sont fabriqués à 60% voire 80% à l’étranger.