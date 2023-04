Nouveau préavis de grève des éboueurs parisiens à partir du 13 avril

S'apprête-t-on à revoir les rues de Paris jonchées de déchets ? La CGT de la filière déchets et assainissement de Paris vient de lancer un nouveau préavis de grève reconductible contre la réforme des retraites à partir du jeudi 13 avril.

Lire aussiGrèves des éboueurs, manifs : les patrons parisiens tirent la sonnette d'alarme

Il s'agit d'un préavis de grève « reconductible et indéterminé », déposé « pour le retrait de la réforme des retraites Macron/Borne et pour un retour à la retraite à 60 ans maximum, avec pour les personnels concernés un retour à 50 et 55 ans », d'après le communiqué diffusé lundi soir par le syndicat majoritaire du secteur des éboueurs à Paris.

La CGT dénonce l'espérance de vie plus basse des éboueurs

La CGT-FTDNEEA « appelle aussi l'ensemble des personnels de la DPE (direction de la propreté et de l'eau) à participer activement et massivement aux journées d'action intersyndicale et interprofessionnelle des jours à venir et notamment celle » de jeudi, indique-t-elle dans le préavis de grève envoyé à la maire de la capitale Anne Hidalgo.

La CGT prétend que les éboueurs et conducteurs de benne de Paris passeraient à une retraite à 59 ans, contre 57 ans aujourd'hui, en cas d'adoption de la réforme, alors que la « grande majorité des personnels de la DPE a une espérance de vie de 12 à 17 ans de moins que l'ensemble des salariés de France ».

Les rues de Paris à nouveau propre, pour l'instant

Achevé le 29 mars, le précédent mouvement de trois semaines de grèves en mars avait entrainé un amoncellement de déchets dans les rues de la capitale avec plus de 10.000 tonnes d'ordures non ramassées. En ce début de semaine, les rues ont quasiment retrouvé leur état normal. Lundi, cinq jours après la levée du mouvement, la collecte « repartait progressivement à la normale », avait indiqué la mairie.

Lire aussiGrèves contre la réforme des retraites : le mouvement peut-il tenir ?

En revanche, les trois incinérateurs d'Ivry-sur-Seine, d'Issy-les-Moulineaux et de Saint-Ouen, cruciaux pour l'évacuation des déchets de la capitale, font encore l'objet de blocages sporadiques par des personnes extérieures au secteur