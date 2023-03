Grèves du jeudi 23 mars : le trafic sera très perturbé dans les transports

La mobilisation contre la réforme des retraites, malgré son adoption au Parlement par l'article 49.3, ne va pas refluer jeudi 23 mars. Bien au contraire, au lendemain de l'intervention d'Emmanuel Macron aux 13H de TF1 et France 2, les syndicats auront à coeur de poursuivre leur promesse de « bloquer l'économie » pour tenter d'infléchir le gouvernement. Depuis le 7 mars, ils appellent à une grève reconductible jusqu'au retrait du texte de la réforme des retraites.

La SNCF prévoit que les circulations seront « fortement perturbées » jeudi pour la 9e journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. La grève est entrée mardi dans sa troisième semaine à la SNCF.

SNCF Voyageurs prévoit de maintenir mercredi 4 TGV sur 5, 6 Intercités sur 10 et 2 TER sur 3, mais aucun train de nuit ne roulera, a indiqué un porte-parole à l'AFP mardi.

Sur le réseau ferroviaire francilien, la circulation des trains restera perturbée, la ligne la plus affectée étant toujours la partie SNCF du RER B (au nord) avec 1 trains sur 2.

La direction prévoit de faire rouler 2 trains sur 3 en moyenne sur le RER C et les lignes J, L, et U, et 3 trains sur 5 sur le RER D et la ligne R.

Les trois quarts des trains programmés seront maintenus sur le RER E ainsi que sur les lignes N et P, et 80% sur la H.

Trafic très perturbé dans les métros, normal pour les bus et tramway

Toujours en Ile-de-France, la RATP prévoit un trafic normal sauf sur sa partie du RER B (au sud) avec 2 trains sur 3.

Aussi, la RATP a déjà indiqué que le trafic serait « très perturbé » dans le métro et le RER, et « quasi normal » pour les tramways et les bus. A prévoir, 1 RER A sur 2. Idem sur la ligne B du RER.

Dans le détail, le trafic des lignes 1 et 14 (automatisée) sera normal. Sur les autres lignes, des difficultés importantes sont à prévoir, avec en moyenne, 1 train sur 3, et ce uniquement entre 5h30-10h et 16h30 et 20h. L'entreprise publique recommande à tous les voyageurs de privilégier le télétravail.

Grève des contrôleurs aériens

De son côté, la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) demande aux compagnies aériennes d'annuler 30% de leurs vols jeudi à Paris-Orly et 20% dans d'autres aéroports en raison de la grève de contrôleurs aériens contre la réforme des retraites, a annoncé mercredi cette administration à l'AFP.

Les plateformes concernées par la suppression d'un vol sur cinq au départ ou à l'arrivée lors de la neuvième journée de mobilisation contre la réforme en France, et la première depuis le retour au 49.3, sont Marseille-Provence, Toulouse-Blagnac et Lyon-Saint-Exupéry, selon la même source.

(Avec AFP)