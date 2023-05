Pour protéger les ménages français de l'inflation, le gouvernement voudrait élargir les produits inclus dans le dispositif mis en place depuis peu en y intégrant les fournitures de rentrée scolaire. Au micro de RTL ce mercredi, la ministre déléguée au Commerce, Olivia Grégoire, a confirmé qu'elle en ferait la demande aux enseignes de grande distribution.

« Je leur proposerai demain d'y intégrer des produits pour la rentrée scolaire de nos enfants », a assuré Olivia Grégoire, qui doit rencontrer demain les distributeurs pour évoquer la prolongation du semestre anti-inflation. Bruno Le Maire avait déjà indiqué la semaine passée vouloir prolonger « au-delà du 15 juin » le « trimestre anti-inflation ».

Cette opération commerciale, prévue initialement pour s'étaler entre le 15 mars et le 15 juin, consiste à laisser les enseignes de la grande distribution choisir librement une sélection de produits sur lesquels elles s'engagent à proposer « le prix le plus bas possible » en rognant sur leurs marges.

Trois quarts des Français achètent les fournitures scolaires en supermarché

Selon Olivia Grégoire, les « trois quarts des Français » achètent la liste des fournitures scolaires dans des supermarchés. « Ce serait chouette s'ils pouvaient faire un effort en plus pour les fournitures scolaires », a-t-elle souhaité. Le « trimestre anti-inflation » lancé le 15 mars « fait son effet » d'après elle avec des prix en supermarché qui « ont commencé à baisser ».

« En moyenne depuis sept semaines, les prix des produits du "trimestre anti-inflation" ont baissé de 13% dans le panier, s'il est composé à 100% de produits issus du "trimestre anti-inflation" », a-t-elle détaillé en évoquant des chiffres de la DGCCRF. Le « trimestre anti-inflation » a aussi fait « remonter les volumes sur un certain nombre de produits frais qui étaient en train de s'effondrer », comme la viande, les fruits, les légumes et le poisson.

En revanche, les associations de consommateurs - UFC-Que Choisir, Familles Rurales et Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV) - est insuffisant dans la mesure où le gouvernement ne fait que « s'en remettre à la bonne volonté de la grande distribution pour qu'elle limite ses marges (ou prétende le faire à travers des opérations purement marketing) ».

Pression sur les industriels et les distributeurs

Au-delà des produits du panier anti-inflation, Bercy tente de faire reprendre les négociations commerciales, arrêtées le 1er mars, entre la grande distribution et ses fournisseurs de l'industrie agro-alimentaire pour aboutir à de nouvelles baisses de prix en rayon.

« Nous ne laisserons pas les grands industriels faire des marges indues ou des rentes sur des prix de gros qui sont en train de baisser », avait promis Bruno Le Maire fin avril au micro de RMC, avant d'exhorter les grands groupes de l'agroalimentaire à « revenir à la table des négociations avec les distributeurs ».

Deux rapports sont venus avertir Bercy de l'état des marges des industriels agroalimentaires. Selon l'Inspection des finances, l'inflation alimentaire qui culmine à 14,9% en mars s'explique, entre autres, par « la restauration des marges dans le secteur de l'industrie agroalimentaire au second semestre 2022 ».

