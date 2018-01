Alimentation : les prix mondiaux des produits de base ont bondi de 8,2% en 2017

Pour l'ensemble de l'année 2017, l'Indice FAO des prix de la viande s'est établi en moyenne à 170 points; il est ainsi en hausse de 9% par rapport à 2016, mais reste 4,7% en dessous de la moyenne des cinq années précédentes (2012‑2016). En 2017, la plus forte hausse enregistrée concerne les prix de la viande d'ovins, suivis de ceux de la viande porcine, de la volaille et de la viande bovine. (Crédits : Reuters)

Si les prix du sucre se sont effondrés en 2017, explique la FAO, ceux des produits laitiers et de la viande ont fortement progressé, tout comme ceux des céréales et des huiles, même si pour ces dernières l'augmentation est moins sensible.