Avion : plusieurs milliers de voyageurs seront impactés par les grèves belges et italiennes

Un milliers de vols annulés dans tous les aéroports italiens, une centaine à Charleroi en Belgique, les grèves se multiplient dans l'aérien partout en Europe. Les raisons sont diverses. En Italie, la grève vient du personnel au sol qui réclame le renouvellement de leur convention collective. En Belgique, c'est une grève des pilotes de Ryanair pour leurs conditions de travail qui clouera les avions au sol samedi mais aussi dimanche.

En Italie, 250.000 voyageurs sont touchés par les arrêts des vols domestiques et internationaux. La grève devrait durer entre 10h et 18h mais pourrait être reconduite si la signature d'une nouvelle convention collective, échue il y a six ans, n'est pas signée. Les compagnies Malta Air, qui opère des liaisons pour le compte de Ryanair, Ita Airways (ex-Alitalia), et Vueling dont les pilotes ont décidé de se joindre au mouvement sont les plus touchées par le mouvement.

Le ministre des Transports Matteo Salvini a appelé au « bon sens » des grévistes pour ne pas faire durer leur mouvement et « ne pas nuire à des millions d'autres travailleurs et de touristes ».

Ryanair accusé de dumping social

En Belgique, quelques 10.000 passagers devraient être affectés par le mouvement de grève de la compagnie Ryanair à l'aéroport de Charleroi. Les pilotes accusent la compagnie aérienne de ne pas tenir ses engagements dans la convention collective qui prévoyaient des jours de repos pour compenser les baisses de salaire liées au Covid.

Les syndicats de pilotes accusent la compagnie irlandaise de ne pas respecter la législation belge et de prospérer grâce à un « dumping social » qui crée une concurrence déloyale envers les autres compagnies. En effet, la compagnie aérienne a retrouvé des couleurs après la pandémie avec un bénéfice net de 1,4 milliard d'euros pour son exercice 2022/23 achevé en décalé fin mars, contre une perte de 355 millions un an plus tôt.

La compagnie compte poursuivre cette bonne dynamique. Pour cela, elle va mettre en œuvre cet été le plus important programme de vol de son histoire, avec plus de 3.000 trajets quotidiens. Elle espère ainsi augmenter de 10% le nombre de ses passagers cette année, à 185 millions. La grève arrive à un moment charnière pour Ryanair, alors que le boom des vacances a commencé.

L'aviation très impacté par les grèves

Les jours se suivent et se ressemblent dans l'aviation. Ces grèves font suite à une précédente vague en France où plusieurs corps de métiers ont tour à tour manifesté leurs revendications, en particulier lors des longs week-end de mai. Lors de l'assemblée générale de l'Association internationale du transport aérien (IATA), le patron des compagnies aériennes, Willie Walsh, s'en était pris à la France, dénonçant « une situation chaotique de voir des grèves quasi quotidiennes des contrôleurs aériens ».

Avec le mouvement social contre la réforme des retraites et les revendications spécifiques, le contrôle aérien français a cumulé 40 jours de grève depuis le début de l'année selon la Fédération nationale de l'aviation marchande (Fnam).