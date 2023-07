Chine : les exportations continuent de chuter en raison d’une demande mondiale atone

Hormis un bref rebond en mars et avril, les ventes de la Chine vers l'étranger sont constamment en repli depuis octobre 2022. Et ce mois de juin ne fait pas exception : les exportations ont reculé de 12,4% sur un an, selon les chiffres en dollars publiés par les Douanes chinoises, ce jeudi 13 juillet. Or, elles sont historiquement un levier de croissance clé pour le pays.

Des analystes sondés par l'agence Bloomberg s'attendaient à un recul moins prononcé (-10%), tout comme ceux interrogés par Reuters (-9,5%). Il s'agit en tout cas de la plus forte baisse des exportations depuis le début de la pandémie de Covid-19, il y a plus de trois ans.

La demande mondiale pas au rendez-vous

Après avoir dépassé les attentes au premier trimestre, l'économie chinoise fait face à la faiblesse persistante de la demande mondiale. En mai déjà, les exportations chinoises s'étaient contractées de 7,5% en glissement annuel. La menace de récession aux États-Unis et en Europe, combinée à l'inflation, contribue à affaiblir la demande internationale en produits chinois ces derniers mois.

« Les risques liés à l'unilatéralisme, au protectionnisme, à la géopolitique sont en hausse », ce qui a aussi un « impact direct » sur le commerce chinois, a souligné un porte-parole des Douanes, Lyu Daliang.

L'an dernier déjà, les restrictions sanitaires dites du « zéro Covid » avaient lourdement pénalisé les entreprises tournées vers l'export. La Chine a finalement levé en décembre l'essentiel de ses mesures draconiennes, ouvrant la voie à une reprise progressive de l'activité. Elle demeure cependant fragile et tend à s'essouffler ces derniers mois.

Huitième mois de recul pour les importations

Les importations du géant asiatique ont par ailleurs connu en juin leur huitième mois de repli d'affilée (-6,8% sur un an), signe d'une faible demande intérieure. Il s'agit d'une contraction plus prononcée que celle de mai (-4,5%) et que les prévisions d'analystes interrogés par Bloomberg (-4,1%).

L'excédent commercial de la deuxième économie mondiale a malgré tout atteint 70,2 milliards de dollars (62,9 milliards d'euros), contre 65,81 milliards de dollars un mois plus tôt.

Les chiffres du commerce sont les derniers d'une série d'indicateurs à traduire un essoufflement de la reprise post-Covid en Chine. Lundi, le Bureau national des statistiques a dévoilé que l'indice des prix à la consommation, principale jauge de l'inflation, est resté stable en juin sur un an (0%). Les prix à la production, eux, ont continué de plonger. Le pays doit désormais publier lundi prochain les chiffres de la croissance pour le deuxième trimestre. Selon les économistes, elle devrait se situer autour de +3% sur l'année, alors que le gouvernement chinois vise les +5%, qui seraient déjà l'un des plus faibles enregistrés par la deuxième économie mondiale depuis des décennies.

