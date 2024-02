Commerce extérieur : le déficit commercial des Etats-Unis au plus bas depuis 2020

Les Etats-Unis réalisent une belle performance. Le déficit commercial de la première puissance économique mondiale est tombé en 2023 à son plus bas niveau depuis 2020, lorsque le commerce international avait subi un coup d'arrêt à cause du Covid-19. Le pays a même exporté un niveau inédit de biens et services.

Ainsi, le solde entre importations et exportations a été réduit de 18,7% en 2023 par rapport à 2022, à 773,4 milliards de dollars, selon les données publiées ce mercredi par le département du Commerce.

Dans le détail, les Etats-Unis ont exporté 3.053,5 milliards de dollars de biens et services en 2023, un niveau record, et une hausse de 1,2% par rapport à 2022. Les importations, elles, ont reculé de 3,6%, à 3.826,9 milliards de dollars. De bons chiffres alors que le président démocrate Joe Biden bride un second mandat à la Maison Blanche.

Chine versus Mexique

Outre ce bon millésime, l'année 2023 est aussi celle qui a vu le Mexique ravir à la Chine sa place de premier partenaire commercial des Etats-Unis, qu'elle détenait depuis plus de 20 ans. D'autant que le commerce international, avec la Chine, est devenu un des enjeux de la course présidentielle à la Maison Blanche. Le géant asiatique a en effet vendu 427,2 milliards de biens et services (en baisse de 109,1 milliards de dollars par rapport à 2022), contre 475,6 milliards de dollars (en hausse de 20,8 milliards) pour le voisin nord-américain.

Il faut dire que les relations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis ne sont pas au beau fixe. Washington ne veut surtout pas perdre son indépendance dans des secteurs stratégiques. Ainsi, outre le maintien de tarifs douaniers mis en place par Donald Trump, Joe Biden a lancé de vastes investissements visant à rapatrier aux Etats-Unis la production de batteries de voitures électriques, de semi-conducteurs, ou encore de panneaux solaires.

Des responsables des ministères américain et chinois des Finances se sont retrouvés cette semaine à Pékin. Objectif, mener la troisième réunion du groupe de travail économique mis en place en octobre par les deux pays pour tenter de resserrer des liens très distendus par de nombreux sujets. Washington avait indiqué avoir « soulevé des questions préoccupantes », notamment les pratiques politiques industrielles et la surcapacité de la Chine.

De son côté, Pékin a notamment « exprimé ses inquiétudes concernant les droits de douane supplémentaires imposés par les Etats-Unis sur la Chine ». D'autant que le républicain Donald Trump, qui avait lancé une guerre commerciale contre l'Empire du Milieu lors de son premier mandat, envisage, s'il est réélu en novembre, d'imposer des droits de douane de 60% sur les produits importés de Chine.

En France, un déficit presque record

Outre-Atlantique, le moral est tout autre. Contrairement aux Etats-Unis, la France enregistre son deuxième plus gros déficit commercial de son histoire : 99,6 milliards d'euros en 2023. L'Hexagone échappe ainsi de justesse à la barre symbolique des 100 milliards de déficit. L'économie française limite donc la casse, après son record en 2022. Pour rappel, le déficit avait atteint les 164 milliards d'euros. Un résultat dû en partie à la baisse des prix de l'énergie.

« C'est grâce à la baisse de la facture énergétique, mais aussi à la relance des exportations ! », s'est réjoui mercredi sur X l'ancien ministre délégué au Commerce extérieur, Olivier Becht - ce poste est pour le moment vacant en raison du remaniement en cours - saluant une « bonne nouvelle pour la France ».

Bonne nouvelle pour la France : notre déficit commercial diminue de plus de 60 Md€ en 1 an. C'est grâce à la baisse de la facture énergétique, mais aussi à la relance des exportations !



Depuis 2002, la France n'a pas dégagé d'excédent commercial.

