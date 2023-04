L'inflation américaine décélère à nouveau à +4,2% en mars

Le freinage de l'inflation aux Etats-Unis se confirme. La hausse annuelle des prix tombe au mois de mars aux Etats-Unis à 4,2%, après avoir atteint 5,1% le mois précédent, d'après les chiffres de l'indice PCE publié vendredi par le département du Commerce, privilégié par la Réserve fédérale (Fed) pour ajuster sa politique monétaire. L'inflation américaine revient à des niveaux plus mesurés que l'inflation dans la zone euro, qui, bien qu'en phase de redescente, s'affiche 6,9% sur un an en mars.

A l'échelle d'un mois seulement, l'inflation américaine ralentit également à 0,1%, en phase avec les attentes des analystes, d'après le consensus publié par briefing.com. Très scruté par la Fed, l'inflation sous-jacente, qui exclut les prix volatils de l'énergie et de l'alimentation, passe également de 4,6% à 4,7%. Elle devient donc supérieure à l'inflation générale. Elle est de 0,3% sur un mois, conforme là aussi à l'inflation. En réaction, la Bourse de New York, manifestement peu convaincue, a ouvert en repli. L'indice Dow Jones perdait 0,22%, le Nasdaq 0,25% et l'indice élargi S&P 500 0,10%.

La réaction de la Fed attendue mardi et mercredi

Ces nouveaux chiffres sur le front de l'inflation interrogent sur la manière dont la Fed va poursuivre le durcissement de sa politique monétaire. A terme, la banque centrale américaine vise un objectif d'inflation ramené en dessous de 2% sur un an, soit deux fois moins que l'inflation actuelle.

Pour cela, elle relève son taux directeur depuis un an, qui s'élève désormais à 4,75-5%. L'institution continue d'annoncer des hausses supplémentaires à venir, même si cela pèse sur l'activité économique puisque emprunter devient plus cher pour les entreprises et les ménages.

L'activité économique faiblit

La croissance du PIB américain a ainsi fléchi à 1,1% au premier trimestre 2023, d'après les chiffres publiés jeudi, signe d'un net freinage de l'économie américaine qui avait connu une croissance de 2,6% au dernier trimestre de 2022.

La prochaine réunion de la Fed mardi et mercredi prochain devrait toutefois accoucher d'une nouvelle hausse de taux, selon les anticipations des analystes financiers. Les marchés s'attendent globalement à une nouvelle hausse de 0,25 point de pourcentage.

(Avec AFP)