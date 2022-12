Les 5 infos business à retenir ce lundi matin (nucléaire, Atos, industrie, Fnam, Olivier Becht)

L'Asie reste la place forte mondiale de l'investissement industriel, l'Europe est à la traîne

L'Asie de l'Est (Chine, Japon, Corée du Sud et Taïwan) est restée en 2022 l'endroit du monde, devant le continent américain, où l'investissement industriel était le plus élevé, selon l'étude annuelle de l'observatoire Trendeo. L'Europe est, elle, toujours à la traîne tandis que l'Afrique s'effondre.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Nucléaire : les Pays-Bas vont construire deux nouvelles centrales

Les Pays-Bas vont construire deux nouvelles centrales nucléaires dans le sud de leur territoire afin de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles, a annoncé vendredi le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte. Pour le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, « toutes les nations en Europe reviendront un jour à l'énergie nucléaire ».

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Fusion nucléaire : les Etats-Unis assurent avoir accompli une « avancée scientifique majeure »

Selon le département américain de l'énergie et une enquête du média britannique, Financial Times, les Etats-Unis seraient parvenus à « une avancée scientifique majeure » en matière de production d'énergie grâce à la fusion nucléaire. Cette technique, qui repose sur le fait d'associer deux noyaux atomiques légers pour en créer un lourd contrairement à la fission actuellement utilisée, est considérée comme l'énergie de demain, car elle produit peu de déchets et par de gaz à effet de serre.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

Les compagnies aériennes françaises demandent une « prime à la casse » pour encourager l'achat d'avions neufs

Pour Pascal de Izaguirre, président de la Fédération nationale de l'aviation marchande (Fnam), les compagnies aériennes devraient bénéficier d'une « prime à la casse » pour encourager l'achat d'avions neufs, au bilan climatique moins néfaste. Par ailleurs président de Corsair, le responsable demande aussi « à l'État la mise en place d'un comité de filière biofioul, avec ses différents acteurs, dont les énergéticiens ».

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

« Il ne faut pas sous-estimer Atos malgré son cours actuel en Bourse » (Nourdine Bihmane, DG d'Atos)

GRAND ENTRETIEN- Chute du chiffre d'affaires, dégringolade de 75% du cours de Bourse depuis le début de l'année, valse des dirigeants depuis le départ du très controversé Thierry Breton accusé d'avoir eu la folie des grandeurs pour le groupe... Pour retomber sur ses pieds, l'ancien fleuron technologique français Atos, 112.000 employés dans le monde dont 5.700 en France, a enclenché une réorganisation drastique. Son directeur général, Nourdine Bihmane, 21 ans de maison, confie à La Tribune sa vision du futur d'Atos dans le cloud et l'infogérance, explique son alliance contestée avec Amazon Web Services, et détaille comment il compte redresser l'entreprise dans les cinq prochaines années.

►► LIRE LA SUITE DE L'ARTICLE

__________

ARTICLE BONUS - « Les craintes de coupure d'électricité n'ont pas de répercussion sur l'attractivité de la France » (Olivier Becht, ministre du Commerce extérieur)

Bonne lecture et très bonne journée.

La rédaction