Une prime à la casse pour remplacer des avions vieillissants par des appareils neufs et économes en carburant, c'est l'idée de Pascal de Izaguirre, président de la Fnam, exprimée lors d'un entretien accordé au Journal du Dimanche. « La transition énergétique est possible. Des solutions techniques existent. Un levier très important est le renouvellement des avions », justifie-t-il. « Nous demandons des systèmes d'incitation fiscale pour accélérer l'achat d'appareils neufs. Il existe des primes à la casse dans d'autres secteurs. Nous souhaiterions un dispositif similaire pour nos flottes ».

En effet, acquérir des avions nouvelle génération permet aux compagnies de faire de substantielles économies en carburant et, à court terme, il n'existe pas beaucoup d'autres solutions pour décarboner le secteur. La propulsion électrique se cantonne pour l'heure aux petits avions et aux futurs taxis volants en milieu urbain. A plus long terme, les recherches portent sur la pile à combustible pour alimenter un moteur électrique en s'affranchissant des batteries : l'électricité serait produite à bord par la réaction chimique entre l'oxygène prélevé dans l'air et l'hydrogène liquide embarqué dans des réservoirs. Ces recherches diffèrent de celles portant sur l'avion à hydrogène, où celui-ci serait directement brûlé dans un moteur thermique.

Les carburants verts, « principal levier » pour décarboner dès maintenant le secteur

Au-delà du renouvellement de la flotte, Pascal de Izaguirre juge par ailleurs que les carburants verts représentent le « principal levier » pour décarboner le secteur mais regrette « qu'à ce jour, il n'existe pas de filière de production française et donc de carburant non fossile disponible ». La Fnam « demande à l'État la mise en place d'un comité de filière biofioul, avec ses différents acteurs, dont les énergéticiens », plaide-t-il. « Il faut mettre en place un mécanisme de soutien à l'achat de kérosène issu de la biomasse, comme il en existe par exemple aux États-Unis », avance le responsable.