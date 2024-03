Mer Rouge : nouvelle explosion près d'un navire au large du Yémen

La tension est toujours forte en mer Rouge. Selon l'agence britannique de sécurité maritime UKMTO, un navire « a fait état d'un bruit d'explosion à proximité » de celui-ci, ce lundi 11 mars. Situé au sud-ouest du port de Salif, au Yémen, ses membres d'équipage sont toutefois sains et saufs. L'UKMTO a précisé que les membres de la coalition multinationale dirigée par les États-Unis sont sur place pour mener une enquête.

La société britannique de sécurité maritime Ambrey a pour sa part dit être « au courant d'un incident lié à un missile à l'ouest » de la ville portuaire de Hodeida, mais n'a pas donné plus de détails pour le moment.

Une nouvelle attaque des Houthis ?

L'attaque n'a pas encore été revendiquée dans l'immédiat. Elle s'inscrit néanmoins dans un contexte de forte tension en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Ces eaux, entre l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, servent d'ordinaire à relier l'Europe et l'Asie par voie maritime. Mais depuis novembre, des rebelles yéménites, les Houthis, y multiplient les attaques contre des navires marchands et parfois militaires. Ces insurgés, qui contrôlent de vastes pans du Yémen et sont soutenus par l'Iran, disent mener leurs attaques en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza, où Israël est en guerre contre le Hamas après l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre sur le sol israélien.

Lire aussiQui sont les Houthis, cette milice yéménite visée par les frappes américaines et britanniques ?

Face à ce contexte, de nombreux armateurs évitent désormais ces passages essentiels pour le commerce international. Ils contournent l'Afrique par le Cap de Bonne-Espérance au sud du continent, ce qui rallonge d'environ deux semaines les trajets et fait grimper les coûts. Le transport maritime de conteneurs par la mer Rouge a ainsi chuté de près de 30% sur un an, selon le Fonds monétaire international (FMI). Alors qu'avant le conflit, entre 12% et 15% du trafic mondial transitait par cet axe, selon l'Union européenne.

Attaque et contre-attaque

Les États-Unis, premier allié d'Israël, ont dès décembre décidé d'agir face aux assauts des Houthis. Ils ont ainsi mis en place une coalition multinationale pour « protéger » le trafic maritime, sans parvenir néanmoins à faire cesser les attaques. Et depuis la mi-janvier, parfois avec l'appui du Royaume-Uni, l'armée américaine a mené plusieurs frappes contre les positions des rebelles, lesquels ont par conséquent désigné les navires américains et britanniques comme des « cibles légitimes » après avoir affirmé initialement viser des navires « liés à Israël ».

Dernières frappes menées en date : ce samedi 9 mars, les forces américaines et alliées ont abattu au total 28 drones tirés par les Houthis depuis le Yémen. Il s'agit alors de l'une des plus importantes attaques des rebelles depuis novembre. La semaine dernière, une attaque houthie a même fait des premières victimes. Trois membres d'équipage d'un navire marchand ont été tués par un missile qui a touché leur navire.

(Avec AFP)