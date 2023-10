Ukraine : l'aide militaire devrait affluer avant l'hiver, notamment des armes et des systèmes de déminage

Malgré l'éclatement de la guerre entre Israël et le Hamas, l'Ukraine peut toujours compter sur l'aide de ses principaux alliés. Une nouvelle réunion de coordination des soutiens militaires, organisée sous l'égide des États-Unis, doit avoir lieu ce mercredi 11 octobre, à Bruxelles. Objectif affiché, faire le point sur les livraisons d'armes et les besoins de Kiev pour la poursuite de sa contre-offensive et sur la fourniture de moyens anti-aériens avant l'hiver.

Lire aussiL'Ukraine veut de nouvelles batteries anti-aériennes avant l'hiver

L'Allemagne a justement annoncé mardi qu'elle compte envoyer à l'Ukraine différentes armes. Berlin devrait fournir, en octobre, un troisième et un quatrième système Iris-T de défense antiaérienne. L'un sera configuré avec des missiles guidés pour la moyenne portée, l'autre pour la courte portée, a précisé le ministère dans un communiqué. Ces équipements avaient été promis au printemps par l'Allemagne. Cette dernière a déjà envoyé deux autres systèmes de cette catégorie, très recherchés par l'Ukraine pour se défendre contre les raids aériens, en particulier de drones.

Par ailleurs, « dans les prochaines semaines », 10 chars de combat Leopard 1A5 supplémentaires, trois chars de combat antiaérien Gepard, 15 véhicules de transport protégés et près de 20 véhicules sanitaires protégés arriveront en Ukraine, a ajouté le ministère allemand de la Défense. Des munitions de 155 mm supplémentaires sont actuellement en cours de livraison.

« C'est exactement l'aide dont nous avons besoin »

L'ensemble de ces fournitures a une valeur d'environ un milliard d'euros, selon le ministère. S'y ajoutent « plus de 20 millions d'euros en véhicules, armes et équipements personnels ».

« Avec ce nouveau "paquet hiver", nous augmentons encore la disponibilité opérationnelle des forces armées ukrainiennes dans les mois à venir », assure le ministre de la Défense, Boris Pistorius, cité dans le communiqué.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé sa « reconnaissance » envers l'Allemagne. « À l'approche de l'hiver, c'est exactement l'aide dont nous avons besoin », s'est-il félicité sur X (ex-Twitter).

Lire aussiL'Allemagne va accueillir une conférence internationale sur la reconstruction de l'Ukraine

Début octobre, Berlin avait promis à l'Ukraine un deuxième système de défense antiaérienne Patriot, de fabrication américaine. La date de sa livraison n'a pas été précisée, mais « la formation (ndlr : pour son utilisation) commencera déjà dans les prochaines semaines ». Il proviendra directement des stocks de la Bundeswehr et comprend, outre le poste de contrôle de tir et le radar, huit lanceurs et « probablement » plus de 60 missiles guidés.

Des systèmes de déminage du Royaume-Uni

À l'occasion de la réunion de coordination de ce mercredi, le Fonds international pour l'Ukraine (IFU, administré par le Royaume-Uni) doit par ailleurs annoncer une nouvelle aide à Kiev. D'une valeur de plus de 100 millions de livres sterling (115 millions d'euros), elle comprend notamment des systèmes de déminage, comme l'a fait savoir le ministre britannique de la Défense par communiqué. Les équipements arriveront « dans les mois qui viennent » en Ukraine.

Londres veut aider Kiev à « nettoyer les champs de mines », « entretenir ses véhicules et consolider ses fortifications défensives pour protéger des infrastructures nationales essentielles », selon le texte.

« L'Ukraine est à présent le pays le plus miné sur Terre », ce qui constitue le « principal obstacle » à la contre-offensive, a-t-il précisé.

Cette nouvelle aide suit une précédente, qui avec de nouveaux contrats récemment signés, atteint plus de 70 millions de livres (81 millions d'euros), comprenant des MSI-DS Terrahawk Paladin permettant de suivre et de détruire des drones. L'IFU a permis depuis sa création en 2022 par Londres et Oslo de rassembler 785 millions de livres sterling (910 millions d'euros) grâce à des contributions du Royaume-Uni, de la Norvège, des Pays-Bas, du Danemark, de la Suède, de l'Islande et de la Lituanie.

Les États-Unis veulent rassurer l'Ukraine

Enfin, les États-Unis ont assuré qu'ils ne lâcheraient pas l'Ukraine. Le renforcement de leur aide militaire à Israël, après l'assaut lancé par le Hamas samedi dernier, n'affectera pas le soutien à Kiev, a affirmé mardi l'ambassadrice américaine à l'Otan.

« Je pense que les États-Unis seront capables de rester concentrés sur notre partenariat et notre engagement envers la sécurité d'Israël et de tenir à la fois nos engagements et notre promesse de continuer à soutenir l'Ukraine », a souligné Julianne Smith, à la veille d'un Conseil des ministres de la Défense de l'Alliance atlantique.

Lire aussi« Nous n'abandonnerons pas l'Ukraine », assure Joe Biden

Le président Joe Biden a donné l'ordre à des navires de guerre américains de se rapprocher des côtes d'Israël en soutien à ce pays. Des inquiétudes entourent la poursuite de l'aide américaine à l'Ukraine après que le compromis trouvé au Congrès pour éviter la paralysie budgétaire des États-Unis a laissé de côté une nouvelle aide promise à Kiev. En outre, le départ du chef républicain de la Chambre des Représentants, Kevin McCarthy, complique davantage la situation.

La présidence évalue à 24 milliards de dollars la rallonge nécessaire pour continuer de soutenir l'effort de guerre ukrainien. Les États-Unis représentent à eux seuls la moitié de l'aide militaire fournie à l'Ukraine, le reste venant des autres pays membres de l'Otan.

(Avec AFP)