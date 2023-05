Un individu sur cinq sera exposé à une chaleur dangereuse d'ici 2100, selon un étude

Au rythme actuel où la Terre se réchauffe, 2 milliards de personnes vont être exposées à des chaleurs extrêmes et potentiellement mortelles d'ici la fin du siècle. L'Inde, le Nigéria et l'Indonésie seront les pays les plus impactés, alors que l'Asie a déjà connu en avril des phénomènes de chaleurs extrêmes. Reste néanmoins un peu d'espoir : plus le réchauffement climatique sera contenu, moins de personnes seront touchées.