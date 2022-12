Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin

Climat : les Franciliens prêts à des sacrifices à condition que les efforts soient partagés par tous

SONDAGE EXCLUSIF- A l'occasion du forum Paris Zéro Carbone qui se déroule ce jeudi 8 décembre, la Tribune a demandé à l'IFOP de mesurer notre degré d'acceptation pour adapter nos villes et nos vies aux changements climatiques. Bonne surprise, il est tout à fait possible de réconcilier la fin du monde et la fin du mois, pour reprendre une expression employée par Emmanuel Macron au moment de la crise des Gilets Jaunes. Mais il faudra que la transition soit socialement beaucoup plus juste et évite de tomber dans le travers de l'écologie punitive. L'urgence écologique, oui, la dictature verte, non... telle est la leçon et tel est l'avertissement adressés aux élus.

Climat: « Nous allons faire appel à la finance verte » (Anne Hidalgo)

GRAND ENTRETIEN. Contrainte à augmenter la taxe foncière pour continuer à investir dans la transition écologique et énergétique et ainsi diminuer les émissions de gaz à effet de serre, la maire (PS) de Paris, Anne Hidalgo, entend aussi recourir à des « sustainable bonds ».

Scandale Wirecard : le procès de l'ex-patron s'ouvre devant la justice allemande ce jeudi

Le procès-fleuve de Markus Braun, ancien patron du prestataire de paiement Wirecard s'ouvre ce jeudi à Munich, deux ans et demi après qu'il a révélé, avec les autres dirigeants, que 1,9 milliard d'euros d'actifs, soit un quart de la taille du bilan, n'existaient, en réalité, pas, provoquant son krach. Une affaire qui, au-delà de son aspect financier, a révélé les lacunes du superviseur allemand des marchés financiers et pointé du doigt le monde politique pour avoir fermé les yeux.

BTP : la longue marche vers des chantiers « zéro émission »

D'ici à 2050, la France devra avoir atteint la neutralité carbone. Comme tous les secteurs fortement émetteurs, le bâtiment et les travaux publics doivent réduire drastiquement leurs émissions de gaz à effet de serre. Face la plus visible du chantier, les travaux n'échappent à la règle, malgré des surcoûts de l'ordre de 20 à 50% et la nécessité d'investir des montants colossaux. Bouygues, Loxam, TotalEnergies, Kiloutou, Colas, Vinci... tour d'horizon des stratégies des acteurs du secteur pour atteindre ces objectifs.

Catastrophe du vol Rio-Paris : Air France défend la crédibilité et l'impartialité du procès

Après avoir vu l'impartialité du parquet mise à mal par les déclarations des représentants des parties civiles, très remontées suite à la demande de relaxe générale prononcée par le ministère public, l'avocat d'Air France s'est érigé en défenseur du procès et de sa pertinence pour la compréhension du drame du vol AF447.

ARTICLE BONUS - Edito- « Climat : et si on on changeait nous aussi ? »

