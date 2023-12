Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin (aide à l'Ukraine, Habitat, lithium, bilan climat, crypto-monnaies)

Guerre en Ukraine : Washington débloque sa dernière tranche d'aide militaire possible pour cette année

L'aide débloquée ce mercredi, 250 millions de dollars, comprend notamment des munitions pour les systèmes de défense aérienne et pour des armes antichars, selon le communiqué du département d'Etat. Mais les négociations patinent toujours entre parlementaires américains sur la validation de l'enveloppe globale de 61 milliards réclamée avec insistance par le président ukrainien Zelensky.

Equipements de la maison : l'ex-champion des meubles Habitat sur le point d'être liquidé

Moins de dix jours après le placement en redressement judiciaire d'Habitat, sa liquidation devrait être prononcée ce jeudi par le tribunal de Bobigny. Un coup fatal pour cette enseigne pionnière dans la démocratisation des meubles design.

Métaux rares : au Chili, le géant Codelco s'allie avec SQM pour doubler l'extraction de lithium dans le désert d'Atacama

Les deux entreprises, l'une publique et l'autre privée, vont créer une société conjointe afin de doubler l'extraction de lithium dans le désert d'Atacama qui dispose des réserves parmi les plus importantes du monde. Une décision déjà évoquée en avril par le président chilien et qui n'avait pas manqué de susciter des inquiétudes au sein du monde minier.

Entre records alarmants et progrès accomplis, voici le bilan climatique de l'année 2023

Températures record, sécheresses, mégafeux... comme l'année dernière, 2023 ne fait malheureusement pas exception en matière d'événements climatiques alarmants. Mais l'année possède aussi son lot de nouvelles encourageantes sur le front de la transition écologique : mix énergétique de plus en plus durable, meilleur soutien des pays pauvres face à la crise écologique, etc. En neuf points clefs, La Tribune dresse le bilan climat, non exhaustif, de cette année 2023.

Finance : en 2023, le grand nettoyage dans le monde des cryptomonnaies

RÉTROSPECTIVE - Les figures de proue du Web 3 ont été rattrapés par la justice en 2023. Mais ces mises au pilori n'ont pas stoppé l'élan du marché. Bien au contraire. L'offre de services des crypto-actifs s'est structurée autour des nouvelles réglementations à venir. Rassurés, de plus en plus d'acteurs institutionnels, en Europe comme aux Etats-Unis, s'engouffrent sur ces nouveaux produits financiers, que la fin de la remontée des taux doit venir porter.

