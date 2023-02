Les 5 infos business à retenir ce lundi matin (grèves, RATP, nucléaire, bornes électriques, Faurecia)

Raffineries : la CGT appelle à la grève reconductible dès le 6 mars

La fédération CGT de la chimie, qui comprend notamment les raffineries, appelle à une grève reconductible à partir du lundi 6 mars au soir contre la réforme des retraites. Soit à la veille de la « mise à l'arrêt » du pays. Les salariés du secteur sont fortement mobilisés depuis le début du mouvement et l'ont encore montré lors de la journée du 16 février dernier.

En prévision des JO 2024, la RATP lance une campagne de recrutement « sans précédent »

La RATP a annoncé ce lundi son intention de recruter 6.600 personnes en Ile-de-France en 2023, dont 4.900 en CDI, soit 2.700 conducteurs de bus, 400 conducteurs de métro et 700 agents de gares et stations. Le réseau de transport entend également embaucher 400 agents de maintenance et 120 agents de sûreté afin de « permettre d'assurer l'offre attendue sur les réseaux et préparer les événements majeurs à venir ».

Nucléaire : la Finlande prolonge jusqu'en 2050 sa centrale de conception soviétique

La Finlande a annoncé la semaine dernière l'extension à 70 ans, soit jusqu'en 2050, de la durée de vie de sa centrale nucléaire la plus ancienne comprenant deux réacteurs de conception soviétique, avec l'accord des partis du gouvernement, dont les Verts. Par ailleurs, la mise en service normal de l'EPR finlandais est de nouveau repoussée à début avril.

L'Autorité de la concurrence va étudier le secteur des bornes de recharge électrique

Alors que la France prévoit d'atteindre 100.000 bornes de recharge au deuxième trimestre 2023, l'Autorité de la concurrence a annoncé s'autosaisir afin d'examiner « le fonctionnement concurrentiel du secteur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ».

Faurecia va vendre sa division SAS Cockpit Modules à l'indien Motherson

Cette cession constitue une nouvelle étape du vaste programme de désendettement de l'équipementier automobile, société du groupe Forvia.

ARTICLE BONUS : Retraites : quand Macron réussit à énerver les syndicats modérés

