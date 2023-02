L'Autorité de la concurrence va étudier le secteur des bornes de recharge électrique

Alors que la vente des véhicules neufs thermiques ou hybrides sera interdite en Europe en 2025, le développement des bornes de recharge devrait connaître une accélération exponentielle dans les années à venir en France. Le pays est d'ores et déjà le troisième le plus équipé d'Europe derrière les Pays-Bas et l'Allemagne qui concentrent la moitié des bornes. De plus, la part des voitures électriques a continué de progresser sur le marché français en 2022, atteignant 13% des immatriculations totales, contre 10% l'année précédente.

De quoi pousser l'autorité de la concurrence à se pencher sur ce secteur. Elle s'est, en effet, autosaisie, comme elle l'a annoncé vendredi, afin d'examiner « le fonctionnement concurrentiel du secteur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ». Elle souhaite « examiner la dynamique concurrentielle et les pratiques mises en oeuvre dans ce secteur », a-t-elle exprimé dans un communiqué.

100.000 bornes au deuxième trimestre 2023 en France

« Outre leur déploiement massif, les IRVE (infrastructures de recharge pour véhicules électriques) doivent afficher un haut niveau de qualité et de disponibilité », a indiqué l'Autorité de la concurrence. Fin 2022, la France disposait de 83.000 points de recharge, après un déploiement accéléré (+53%) sur l'année, selon le baromètre de l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique (Avere). C'est toutefois moins que l'objectif initialement prévu de 100.000 bornes en 2021. Il « devrait être atteint au deuxième trimestre 2023 », a assuré Olivia Grégoire, ministre des PME, lors d'un débat au Sénat, début février.

90% des points de recharge proposent une charge lente

Or, près de 90% des points de recharge proposent actuellement une charge lente, selon le baromètre de l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique (Avere), et moins de 7% proposent une puissance de charge supérieure à 150 kW, permettant la recharge complète des batteries d'un véhicule en quelques dizaines de minutes. Si les automobilistes rechargent principalement à domicile, ces bornes publiques sont néanmoins essentielles pour les rassurer sur les longs trajets.

En outre, de nombreux acteurs se positionnent et « les marchés sont en cours de structuration et les modèles d'affaires ne sont pas encore stabilisés », explique l'Autorité de la concurrence qui souhaite donc analyser le fonctionnement de la concurrence dans ce secteur en plein boom. Elle rendra son avis « dans le courant du premier semestre 2024 » assorti d'éventuelles recommandations.

Les petites stations-service indépendantes sont inquiètes Sur autoroute, les bornes électriques se sont largement développées. Ainsi, toutes les aires des réseaux Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et AREA (région Auvergne-Rhône-Alpes) sont désormais équipées, comme le demandait la loi. Les aires la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France sont équipées à 85% et celles du réseau Vinci devraient toutes être équipées d'ici la fin 2023. En outre, le 29 novembre 2022, le gouvernement a annoncé une aide à l'installation des bornes de recharge à destination des petites stations-service indépendantes. Cette aide, qui a fait l'objet d'une enveloppe de 10 millions d'euros, concerne celles qui vendent moins de 2.500 m3 de carburant par an, soit plus de 4.000 stations-services, selon le ministère de l'Écologie. Pour autant, les petites stations-service indépendantes s'inquiètent pour leur avenir. « Nous sommes un des métiers les plus menacés par la transition énergétique », rappelait alors Francis Pousse, président national stations-service et énergies nouvelles chez Mobilians, auprès de La Tribune, appelant à davantage d'aides de l'exécutif. Malgré le coup de pouce de ce dernier, l'installation représente, en effet, un coût important pour les stations-service, dont certaines connaissent déjà des difficultés financières. Autre contrainte : celle de disposer d'une source d'électricité capable d'alimenter les voitures désireuses de se charger à la borne.

(Avec AFP)