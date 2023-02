En Guadeloupe, un long conflit social chez EDF touche à sa fin

Le bras de fer est terminé. En Guadeloupe, le mouvement social qui paralysait la centrale thermique d'EDF Production électrique insulaire (PEI), plus gros producteur d'électricité de l'île, a pris fin avec la signature d'un accord, a indiqué la CGT-Guadeloupe samedi. Cet "accord de 12 pages", signé vendredi soir, intervient après plus de 60 jours de grève menée par le syndicat en raison du "refus de l'employeur d'appliquer dans l'entreprise le code du travail et donc d'assurer les conditions de travail minimales prévues par la Loi", explique-t-il dans un communiqué.

Les 14 premiers articles de l'accord, dont l'AFP a pu prendre connaissance, reprennent donc les dispositifs d'application en matière de santé, astreintes, primes, sécurité, repos, etc. EDF PEI Pointe Jarry, accepte "à la demande du Ministre des Outre-mer, dans un souci d'apaisement du conflit au sein de son établissement, d'allouer la somme de 560.000 euros destinée au versement d'une indemnité globale forfaitaire et exceptionnelle".

Les syndicats veulent plus d'indemnités

Le montant des indemnités a été un point de discorde persistant au cours des négociations. Cette concession faite par EDF ne satisfait d'ailleurs pas le syndicat qui compte demander des indemnisations supplémentaires devant les tribunaux. En effet, le syndicat demande à EDF PEI de "réparer financièrement" les manquements rectifiés par l'accord en matière de droit du travail, estimé par le syndicat "à plus de 50.000 euros par agent", précise-t-il dans son communiqué. EDF PEI emploie 106 agents en Guadeloupe.

Le syndicat demande également "l'égalité de traitement salarial pour les intérimaires le temps de leur mission chez EDF PEI". Sur les points de revendications non satisfaits, "la direction fera valoir, le cas échéant, sa position en justice", indique l'accord reprenant l'intention du syndicat de porter l'affaire devant les tribunaux. Interrogés par la presse locale au sortir des négociations, la direction d'EDF PEI, mais aussi le nouveau préfet de Guadeloupe Xavier Lefort, qui a joué le rôle de médiateur tout au long des différentes phases de négociation, se sont félicités de la fin de la grève qui a provoqué de très longues coupures d'électricité.

(avec AFP)