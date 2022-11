Les 5 infos business à retenir ce mardi matin (8 milliards de terriens, bitcoin, licenciements chez Amazon, détente sur les taux de la Fed, Orpea)

La population mondiale atteindra un pic dans les années 2080, à 10,4 milliards d'habitants : un défi pour la transition écologique

La population mondiale dépasse mardi les 8 milliards d'habitants, selon l'estimation officielle des Nations unies, qui y voit « un important jalon du développement humain » et un rappel, en pleine COP27, de « notre responsabilité partagée de prendre soin de notre planète ». La croissance vertigineuse de la population mondiale constitue en effet un défi considérable à surmonter dans de la lutte de contre le réchauffement climatique. A tel point que certaines associations écologiques demandent de renoncer à faire des enfants pour sauver la planète.

Cryptomonnaies : près des trois-quarts des acheteurs de Bitcoin ont perdu de l'argent (BRI)

Alors l'écosystème des cryptomonnaies est secouée par la faillite de FTX, une étude de la banque des règlements internationaux (BRI) estime qu'entre 73% et 81% des acheteurs de Bitcoin ont perdu de l'argent sur les investissements en cryptomonnaies. Pour la vice-présidente de la banque centrale américaine (Fed), Lael Brainard, la chute du géant des cryptomonnaies FTX montre que le secteur doit être soumis à la même règlementation que le secteur financier traditionnel, car il comporte les mêmes risques.

Après Meta ou Twitter, Amazon s'apprête à son tour à supprimer des milliers de postes

Selon le New York Times, la plateforme de vente en ligne se prépare à licencier environ 10.000 employés. Elle rejoindrait alors d'autres géants américains de la tech qui ont répondu à la crise économique par un plan social de grande envergure.

Taux : après des fortes hausses à répétition, la Fed va « bientôt » ralentir le rythme

Le recul de l'inflation américaine, revenue à 7,7% sur un an en octobre contre 8,2% en septembre, est perçu comme un signal « rassurant » par la Fed d'autant plus que la hausse des prix des biens, hors alimentation et inflation, se stabilise. Dans une interview à Bloomberg, sa vice-présidente Lael Brainard a estimé qu'un ralentissement de la hausse des taux directeur de la Fed, laquelle a été brutale depuis juin, était pour « bientôt ». Tout en assurant qu'une baisse des taux n'était pas à l'ordre du jour.

Orpea alerte sur un manque de liquidités début 2023

Malgré une procédure de restructuration de sa dette en justice, Orpea risque d'être à court de liquidités « début 2023 » d'après la nouvelle direction qui présente ce mardi un plan de sauvegarde de l'entreprise qui a déjà perdu plus de 90% de sa valeur boursière depuis le début de l'année. Pour trouver des fonds rapidement, un programme de cession d'actifs immobiliers pour une valeur totale d'un milliard d'euros est à l'étude.

ARTICLE BONUS : Métaux stratégiques : la souveraineté de l'Europe passe par l'économie circulaire

