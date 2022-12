Les 5 infos business à retenir ce mardi matin

Japon : le chômage baisse à 2,5%, grâce à une politique monétaire très accommodante

Le ministre des Affaires intérieures japonais a publié, ce mardi, les dernières données corrigées du taux de chômage dans le pays. Au mois de novembre, ce taux s'établissait donc à 2,5%, contre 2,6% en octobre. Des chiffres, bien plus bas qu'en France ou aux Etats-Unis, favorisés par une politique monétaire ultra accommodante qui privilégie la reprise de l'activité économique à la lutte contre l'inflation.

Solide grâce son secteur minier, l'économie du Pérou résiste aux crises politiques

Au cours des cinq dernières années, le Pérou a connu six présidents, la dissolution du Parlement et même récemment une tentative de coup d'Etat. Mais, le deuxième producteur mondial de cuivre et d'argent, conserve une stabilité monétaire, fiscale et financière.

Les Bourses saluent la réouverture de la Chine

Les Bourses asiatiques saluaient ce mardi matin la réouverture annoncée de la Chine en janvier après trois ans d'isolement du reste du monde en raison de l'application de la politique stricte du « zéro Covid ». La Bourse de Tokyo grimpait ce matin tandis que celles de Shanghai et Shenzhen ouvraient en hausse. Les Bourses européennes ouvraient aussi en hausse ce mardi, Paris à +0,84% et Francfort à +0,76%/.

« Avatar 2 » survole largement le box-office nord-américain

Le second volet de la saga futuriste de James Cameron a déjà engrangé plus de 881 millions de dollars à l'échelle mondiale depuis sa sortie sur les écrans, dont 90 millions pour les Etats-Unis et le Canada.

La banque Rothschild & Co nomme Marc-Olivier Laurent pour devenir son président

La banque de conseil et d'affaires a nommé ce mardi Marc-Olivier Laurent à sa tête. Une première dans l'histoire de la banque qui était dirigée depuis plus de cent ans par des membres de la famille fondatrice. Le président qui prendra ses fonctions en janvier est cependant très proche de la famille et notamment de l'actuel directeur général, Alexandre de Rothschild.

ARTICLE BONUS - 2023, l'année du chamboulement dans le streaming vidéo (Netflix, Canal+, OCS, Disney+...)

