Les 5 infos business à retenir ce vendredi matin (budget, train, élus, métaux stratégiques, cyberattaques)

Budget : la Cour des comptes veut faire le grand ménage dans les niches fiscales

Le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, déplore le manque de contrôle sur l'efficacité des niches fiscales en France. En pleine préparation pour le budget 2024, le gouvernement est à la recherche de 10 milliards d'euros d'économies pour l'année prochaine. Il a déjà prévu de s'attaquer à certaines niches fiscales sur le carburant des professionnels. Mais il risque de se heurter à un mur d'oppositions comme lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron.

Ferroviaire : en deux semaines, Renfe a vendu 31.000 billets pour ses trajets au départ de France

Renfe, qui va lancer ses trains à grande vitesse sur le marché français le 13 juillet avec d'abord la ligne Lyon-Barcelone, a déjà vendu 31.000 billets en France. La compagnie ferroviaire espagnole n'est pas la seule à s'installer sur le marché français à l'instar de l'Italienne, Trenitalia, ou encore de l'Allemande Arriva.

Le gouvernement débloque cinq millions d'euros pour la protection des élus

Le gouvernement lance un plan de cinq millions d'euros pour renforcer la protection des élus, qui prévoit notamment une protection fonctionnelle automatique et un accompagnement psychologique.

Métaux stratégiques : la Chine menace de restreindre ses exportations au grand dam de l'Europe

Pékin a annoncé, lundi, que les exportations de gallium et germanium seront soumises à l'aval du gouvernement. Une étape de plus dans les tensions commerciales sino-américaines et qui place l'Europe dans une position difficile. En effet, la Chine produit l'essentiel de ces métaux précieux et des terres rares, des minerais cruciaux pour le développement de nombreuses technologies.

Les hôpitaux français toujours aussi vulnérables aux cyberattaques

Bien que de nombreux moyens aient été débloqués à destination des hôpitaux pour se protéger contre la cyber menace, le nombre d'attaques n'en finit pas d'augmenter et la protection des établissements de santé s'est peu améliorée. En cause : une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la cybersécurité, couplée à un manque de sensibilisation auprès du personnel hospitalier.

