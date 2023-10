Les 5 infos business à retenir ce vendredi matin

Passoires thermiques : pourquoi les locations Airbnb ne sont pas concernées par l'interdiction de louer

En théorie, tous les logements classés G, F et E seront interdits à la location en 2025, 2028 et 2034. Tous ? Non, les meublés de tourisme échappent à cette réglementation, quitte à susciter l'incompréhension des élus locaux concernés par la multiplication de ces locations saisonnières. Une proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif en zone tendue a bien été déposée le 28 avril, mais elle n'a toujours pas été examinée par le Parlement. Explications.

L'emploi américain surveillé comme le lait sur le feu par les marchés financiers

Les Bourses européennes ont clôturé en ordre dispersé jeudi et Wall Street en repli, à la veille de la publication d'un rapport clé sur l'emploi américain et dans un contexte de taux d'intérêt obligataires élevés. Les investisseurs espèrent voir l'économie ralentir afin que les banques centrales, qui tentent de faire baisser l'inflation, n'augmentent pas davantage leurs taux d'intérêt.

Immigration : Biden reprend la construction du mur mexicain de Trump et les expulsions de Vénézuéliens

Sous forte pression migratoire venue du sud, le gouvernement américain dit n'avoir pas d'autres options, y compris légales, que de durcir la frontière avec le Mexique. La Maison Blanche a en même temps annoncé la reprise de vols directs d'expulsion vers le Venezuela pour les immigrés en situation irrégulière, interrompus depuis des années.

Rachat de Twitter : le gendarme boursier américain porte plainte contre Elon Musk et le convoque pour s'expliquer

La SEC veut obliger le nouveau propriétaire de X (ex-Twitter) à s'expliquer sur les conditions du rachat et ses premières décisions. Le milliardaire a snobé les précédentes convocations des autorités boursières.

Grève suivie chez l'équipementier automobile Marelli après l'annonce de la fermeture de ses deux usines françaises

L'équipementier automobile Marelli a annoncé mercredi la fermeture de ses deux usines françaises, selon les syndicats et la direction. Près de 300 emplois se trouvent menacés à Argentan (Orne) et Saint-Julien-du-Sault (Yonne). « Il y avait 165 grévistes sur 167 salariés du site d'Argentan aujourd'hui », a confirmé la direction.

