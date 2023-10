L'emploi américain surveillé comme le lait sur le feu par les marchés financiers

Jeudi, c'est l'hésitation qui prédominait sur les Bourses occidentales. Si, en Europe, Paris a clôturé à l'équilibre (+0,02%) et Londres a gagné 0,53%, Francfort a lâché 0,20% À New York, le Dow Jones a fini proche de l'équilibre (-0,03%), l'indice Nasdaq a cédé 0,12% et l'indice élargi S&P 500 a abandonné 0,13%. Car toutes étaient dans l'attente d'un rapport clé sur l'emploi américain publié ce vendredi 6 octobre. Et paradoxalement, ce ne sont pas tant de bons résultats qu'espéraient recevoir les analystes que des signes d'un ralentissement de l'économie propre à convaincre la Réserve fédérale américaine (Fed) de mettre un terme au resserrement de sa politique monétaire à l'oeuvre depuis plus d'un an.

Une économie à l'épreuve du resserrement monétaire

Pour rappel, cette dernière n'a eu de cesse, depuis l'été 2022, de relever ses taux directeurs pour tenter de ramener une inflation galopante à 2%. Et le 20 septembre dernier, elle a laissé entendre que ses taux resteraient élevés plus longtemps qu'anticipé par les investisseurs. En effet, après avoir annoncé leur maintien dans la fourchette de 5,25% à 5,5%, à leur plus haut niveau depuis 22 ans, elle a anticipé une hausse supplémentaire de 25 points de base cette année.

Pour autant, cette politique monétaire, qui pourrait lourdement peser sur la croissance du pays, a plutôt mis en lumière la résilience de l'économie américaine. La croissance du Produit intérieur brut (PIB) au second trimestre s'est ainsi établie à 2,1% en rythme annualisé. Si elle n'était que de 0,5% plus élevée en comparaison avec le trimestre précédent, elle a néanmoins surpris par sa vigueur, s'accélérant par rapport aux 2,0% du premier trimestre. Les analystes la voyaient, en effet, ralentir ou, au mieux, rester stable.

Et un emploi qui résiste bien

En outre, les Etats-Unis ont enregistré 207.000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage la semaine dernière, soit moins qu'attendu par les économistes (210.000). Ces données « indiquent, une fois de plus, que le marché du travail américain reste résilient », note Michael Hewson, analyste de CMC Markets, qui remarque que « malgré le ton plus positif des marchés européens » plus tôt en séance, « les actions américaines ont baissé après publication des demandes hebdomadaires d'allocations chômage ».

Néanmoins, « le chiffre en mesure de faire bouger les marchés en réalité est celui de demain », le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis, « qui est plus regardé par la banque centrale américaine (Fed) », note Lionel Melka, associé de Swann Capital.

Un chiffre faible ne serait pas nécessairement pénalisant pour le dollar, car « tout le monde s'y attend », selon Brad Bechtel, analyste pour la banque d'investissement et de marchés de capitaux Jefferies, après la publication, mercredi, des données du cabinet ADP, qui a fait état de seulement 89.000 emplois créés dans le secteur privé en septembre, contre 150.000 attendus.

« Le risque, c'est que le chiffre soit élevé, prévient même l'analyste, ce qui renforcerait la tendance des taux obligataires et du dollar en hausse ».

Des taux obligataires tirés à la hausse

Le discours de la Fed le 20 septembre dernier a, en effet, tiré à la hausse les taux obligataires américains : plus tôt dans la semaine, le rendement des emprunts américains à 10 ans a grimpé jusqu'à 4,80%, une première depuis plus de 16 ans. Le taux à 30 ans a aussi chauffé, à son plus haut depuis septembre 2007, de même que le rendement sur l'échéance à 5 ans. En Europe aussi, mercredi dernier, le rendement obligataire du Bund allemand, qui fait référence sur le marché de la dette, atteignait 3,02% à 06h55 GMT (08H55 heure de Paris), au plus haut depuis juillet 2011, année marquée par la crise des dettes souveraines. Il valait 3% vers 07H10 GMT (09H10 heure de Paris), contre 2,97% à la clôture de mardi.

Un phénomène qui s'est, ensuite, légèrement atténué. Jeudi, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans ressortait à 4,71% vers, contre 4,73% la veille en clôture. En Europe, le taux allemand de même échéance lâchait, lui aussi, un peu de lest et évoluait à 2,87% contre 2,92%, et celui de la France à 3,46% contre 3,48%. Par ailleurs, les cours du pétrole ont enregistré une cinquième séance de baisse en six journées de cotation, rongés par les craintes d'un fléchissement de la demande sous l'effet de politiques monétaires offensives.

De quoi provoquer un véritable « mouvement de balancier » sur les marchés, pointe Michael Hewson : « taux obligataires en hausse, actions en baisse, taux obligataires en baisse, actions en hausse », décrit-il. Le repli des taux obligataires, mais aussi du dollar a néanmoins permis au marché de se refaire, ajoute Peter Cardillo, de Spartan Capital.

Repli du dollar à relativiser

Jeudi vers 19H55 GMT (21H55, heure de Paris), le dollar lâchait, en effet, 0,43% face à l'euro, à 1,0550 dollar pour un euro. Il reculait aussi de 0,47% face à la devise britannique, à 1,2194 dollar pour une livre, et de 0,46% face à la monnaie japonaise, à 148,42 yens pour un dollar.

Mais, pour Brad Bechtel, la baisse du « greenback », l'un des surnoms du dollar, était toutefois à relativiser, car elle est intervenue dans le contexte d'un volume d'échanges réduit. Et l'ampleur de ce repli « est très modérée par rapport aux mouvements qu'on a connus ces dernières semaines », a-t-il souligné. « On est encore sur la gueule de bois qui a suivi la fin du trimestre », vendredi dernier, estimait l'analyste.

(Avec AFP)