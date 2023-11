Les finances portugaises se portent à merveille, Moody’s relève fortement sa note

Moody's confirme le statut du Portugal en tant que champion européen de la bonne santé économique et financière. Vendredi 17 novembre, l'agence de notation a relevé de deux crans la note du Portugal, désormais à A3 contre Baa2 auparavant. Déjà en mars, S&P avait relevé la note du pays d'Europe du Sud à BBB, contre BBB- auparavant.

Cette nouvelle reconnaissance de confiance dans la dette publique portugaise par Moody's est cependant assortie d'une perspective stable, contre positive auparavant, signalant qu'elle n'envisage pas de nouveau relèvement à ce stade.

Reste que la catégorisation du Portugal est remarquable comparé à d'autres économies européennes à l'image de l'Italie qui a vu, le 17 novembre, sa note être maintenue à Baa2, soit un cran au-dessus de la catégorie spéculative, et sa perspective passer de négative à stable. La note française a, elle, été maintenue à Aa2 le 21 octobre par Moody's, soit toujours supérieure de la note portugaise, de deux crans.

Le grand retour économique du Portugal

À l'origine de la décision de Moody's, l'agence a fait état des « effets positifs durables sur le crédit à moyen terme d'une série de réformes économiques et budgétaires, du désendettement du secteur privé et du renforcement continu du secteur bancaire ».

En particulier, l'agence salue « une croissance robuste et des budgets globalement équilibrés [qui] signifient que le fardeau de la dette continuera de diminuer à l'un des rythmes les plus rapides des économies avancées ». La dette portugaise doit s'établir à 103% du Produit intérieur brut en 2023 et devrait même atteindre 98,9% en 2024 contre 111,8% du PIB pour la France au deuxième trimestre avec un objectif de 109,7% fin 2023.

Mieux encore: « Les perspectives à moyen terme du Portugal sont soutenues par d'importants investissements privés et publics ainsi que par la mise en œuvre de nouvelles réformes structurelles », liées au Plan de relance européen dont bénéficie le pays. Au bord de la banqueroute financière, le pays le plus à l'ouest de l'Europe avait été sauvé in extremis par un plan d'aide de 78 milliards d'euros accordé par l'Union européenne et le Fonds monétaire international (FMI). Mais depuis, son économie s'est bien relevée. Le gouvernement prévoit, en effet, de dégager en 2023 un excédent public de 0,8% du PIB, alors qu'il tablait jusqu'ici sur un déficit de 0,4%, selon le projet de budget de l'Etat pour 2024. Un résultat sans précédent depuis quasi 50 ans.

Le pays doit beaucoup à ses exportations de biens, notamment de textile et de vin mais aussi et surtout à son tourisme. Avec une part dans le PIB portugais colossale, ce secteur est bel et bien l'atout économique majeur de l'Etat ibère. Selon ses statistiques officielles, en 2022, les recettes de ce secteur ont dépassé de 20 % celles de 2019, juste avant la crise sanitaire du covid. Rien que lors du premier semestre 2023, 31 millions de touristes ont été comptabilisés dans les aéroports portugais. Un record qui a rapporté pas moins de 22 milliards en 2023 de recettes au pays.

Le pays a aussi fait en sorte d'attirer un maximum de capitaux ces dernières années grâce, notamment aux fameux « visas dorés » lancés fin 2012 et stoppés en mars de cette année. En échange d'un permis de résidence, les bénéficiaires de ce visa spécial devaient soit débourser au moins 500.000 euros pour un achat immobilier dans le pays, soit investir un million d'euros dans son activité économique, ou s'engager à y créer dix emplois fixes.

Des secousses politiques inquiétantes

Malgré ce tableau optimiste, l'agence de notation s'inquiète néanmoins de la situation politique du pays, après la démission surprise, le 7 novembre, du Premier ministre, Antonio Costa, en raison de son implication dans une enquête pour corruption et trafic d'influence visant notamment son chef de cabinet et son ministre des Infrastructures, Joao Galamba. Les soupçons du ministère public portent sur des projets d'investissement concernant l'extraction minière de lithium dans le nord du Portugal, la production d'hydrogène vert et la construction d'un méga-centre de données près du port de Sines, sur la côte sud-ouest.

Moody's estime « que les institutions portugaises (permettront) au pays de résoudre ce problème de manière efficace », mais alerte sur le fait que cela pourrait « ralentir les progrès en matière d'investissement et de réformes liés au (plan de relance européen) du Portugal ».

Par ailleurs, le Portugal est largement exposé à un autre risque: le changement climatique, ajoute l'agence. Cela pourrait « avoir un impact négatif plus important sur la croissance et les indicateurs budgétaires que ne le suppose actuellement Moody's ».

