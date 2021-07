Variant Delta : les vacances en Espagne ou au Portugal déconseillées cet été

Alors que la Catalogne a annoncé le 6 juillet refermer ses discothèques et autres lieux de divertissement nocturnes dès la fin de la semaine, Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, invite les Français à éviter l'Espagne et le Portugal pour leurs vacances d'été en raison de la forte progression du variant Delta du Covid-19 dans ces deux pays.

"Ceux qui n'ont pas encore réservé leurs vacances, évitez l'Espagne, le Portugal dans vos destinations. C'est une recommandation sur laquelle j'insiste", a déclaré sur France 2 Clément Beaune.

Un coup dur pour deux destinations très prisées. Près d'un Français sur cinq (17%) avait en effet l'intention de passer ses vacances dans un autre pays, les destinations favorites demeurant l'Espagne et l'Italie, suivies de près par le Portugal et la Grèce, selon un sondage d'ADN Tourisme le 28 juin. En 2019, plus de 11 millions de Français se sont rendus en Espagne, écrivait le Figaro le 3 février 2020, selon les données provisoires de l'Organisation mondiale du Tourisme (OMT).

L'europe face au spectre d'une quatrième vague

"Nous suivons particulièrement la situation des pays où la flambée est très rapide, le Portugal, l'Espagne, en particulier la Catalogne où nombre de Français se rendent pour faire la fête. Attention, très grande prudence (...) Nous pourrons avoir des mesures renforcées", a-t-il ajouté.

Le ministère de la Santé espagnol a mis en garde mercredi contre la flambée des cas de Covid-19 chez les plus jeunes, souvent non-vaccinés, en particulier en Catalogne. La région du nord-est de l'Espagne fait en effet face à une augmentation "exponentielle" du nombre de cas ces derniers jours. Résultat, en plus de la fermeture des discothèques dès vendredi, un pass sanitaire - certificat de vaccination, test PCR ou antigénique négatif - sera obligatoire pour participer à des événements en plein air réunissant plus de 500 personnes, a annoncé mardi la porte-parole du gouvernement autonome catalan, Patricia Plaja, lors d'une conférence de presse.

"La pandémie n'est pas terminée, les nouveaux variants sont très contagieux et nous avons encore des pans importants de la population qui ne sont pas vaccinés. Nous ne pouvons pas prétendre avoir vaincu le virus", a mis en garde Mme Plaja.

La situation sanitaire s'est brutalement détériorée ces derniers jours en Espagne. Le pays, où le Covid a déjà fait près de 81.000 morts, recense le 5 juillet 225 contaminations sur un million de personnes, contre 74 deux semaines plus tôt, soit un nombre de cas multiplié par trois en quinze jours, selon les données d'Our World in Data. Les chiffres sont similaires au Portugal qui comptabilise lui 211 cas pour un million de personnes le 5 juillet. En comparaison, la France s'en sort -pour l'instant- mieux, puisqu'elle recense 34 cas sur un million de personnes à la même date, selon Our World in Data. Néanmoins, l'hypothèse d'une quatrième vague liée au variant Delta du Covid-19 inquiète de plus en plus les autorités françaises. Et pour cause. Le variant Delta représente désormais quelque 40% du nombre de cas de Covid-19, a déclaré hier le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

Face à cette situation, Clément Beaune prône la prudence même si les déplacements restent autorisés vers l'Espagne et le Portugal "comme ailleurs en Europe", précise-t-on.

Emmanuel Macron doit d'ailleurs présider lundi un nouveau conseil de défense sanitaire pour faire le point sur l'accélération de la diffusion du variant Delta, réputé plus contagieux. Le chef de l'Etat devrait s'exprimer à ce sujet d'ici le 14 juillet.

