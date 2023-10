Zone euro : le taux de chômage se maintient toujours au plus bas depuis 25 ans, en août

Le taux de chômage reste une nouvelle fois stable dans la zone euro. Il a atteint 6,4% de la population active en août, soit une baisse de 0,1 point par rapport à juillet, selon des données d'Eurostat publiées ce lundi 2 octobre. Par rapport à août 2022, il s'inscrit en repli de 0,3 point.

Pour l'ensemble de l'Union européenne, le taux de chômage s'est élevé à 5,9% en août, comme en mai et juin, et en baisse de 0,1 point par rapport à juillet, toujours selon Eurostat.

Quelque 12,8 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage en août au sein des vingt-sept États membres de l'UE, dont 10,9 millions parmi les vingt pays partageant la monnaie unique. Les jeunes de moins de 25 ans restent bien davantage touchés que l'ensemble de la population, avec un taux de chômage de 14% dans l'ensemble de l'UE et de 13,8% dans la zone euro en août.

Pour rappel, les données d'Eurostat sont basées sur la définition du chômage du Bureau international du travail (BIT). Sont considérées comme chômeurs les personnes sans emploi qui ont activement cherché du travail au cours des quatre semaines précédentes et sont disponibles pour commencer à travailler dans les deux prochaines semaines.

Plus bas en 25 ans de calcul

À 6,4%, le taux de chômage enregistre son niveau le plus bas depuis avril 1998, date depuis laquelle l'office européen des statistiques a commencé à compiler cette série pour les pays ayant adopté la monnaie unique européenne. Il s'était néanmoins déjà établi à 6,4% en juin et avait aussi été annoncé à ce niveau en juillet, avant d'être revu à 6,5%.

Plus globalement, le chômage a nettement baissé en Europe depuis la mi-2021, grâce à la forte reprise économique post-Covid qui a succédé à une récession historique. Malgré une stagnation de l'activité économique dans la zone euro à partir de fin 2022, alimentée par les conséquences de la guerre en Ukraine et la flambée de l'inflation, il a poursuivi son recul avant de se stabiliser depuis le printemps à un niveau inédit en un quart de siècle.

La France bien au-dessus de la moyenne

Le taux de chômage a atteint 7,3% en France en août, en baisse de 0,1 point par rapport à juillet. Selon la Banque de France, il devrait remonter progressivement jusqu'à 7,8% en 2025, restant toutefois en deçà de son niveau pré-Covid.

« Nous sommes en train de sortir de ce qui a été la maladie française numéro un pendant 40 ans : le chômage de masse », soulignait d'ailleurs le gouverneur de l'institution, François Villeroy de Galhau, mi-septembre.

« Atteindre le plein emploi, c'est-à-dire passer de 7% à moins de 5% de chômage, ne peut être immédiat en raison du ralentissement actuel. Mais c'est réaliste d'ici quelques années », avait-il en outre ajouté.

Concernant les autres pays d'Europe, en Italie aussi, le taux de chômage s'est élevé à 7,3% en août, en baisse de 0,2 point par rapport à juillet. C'est mieux du côté du Portugal, où il a atteint 6,2%, contre 6,3% en juillet. Il s'est établi à 5,7% en Allemagne, comme durant les trois mois précédents. Une vraie résilience du marché allemand de l'emploi alors que les autres indicateurs économiques (inflation, consommation des ménages) sont au plus mal.

Les taux les plus faibles de l'UE ont été enregistrés en République tchèque (2,5%), à Malte (2,7%) et en Pologne (2,8%). Quant aux plus élevés, ils ont été relevés en Espagne (11,5%) et en Grèce (10,9%).

