Amazon déboule dans l'assurance avec Aviva France

L'assurance a été jusqu'ici relativement épargnée par les intrusions des géants du Web, les Gafa, sur leur territoire. Google, par exemple, avait tenté un comparateur qui a été arrêté en 2016, faute de trafic. En revanche, Amazon a lancé un service de garantie des produits achetés sur son site, Amazon Protect, en partenariat avec The Warranty Group, d'abord au Royaume-Uni en 2016, puis étendu à toute l'Europe. Cette fois-ci, le géant américain de l'e-commerce apporte sa solution de paiement à un assureur, Aviva France.

La filiale de l'assureur britannique propose à ses clients de souscrire leur assurance auto ou multirisque habitation avec Amazon Pay, « un moyen de paiement simple, rapide et familier » selon Aviva. Les clients pourront « utiliser les informations stockées dans leur compte Amazon », plutôt que d'entrer leur numéro de carte bancaire et leur code. Ils « n'auront plus qu'à saisir leur identifiant et mot de passe [Amazon] lors de la commande, pour concrétiser l'achat en quelques clics sans avoir à créer de nouveau compte. »

Ce qui laisse entendre que le taux d'abandon est assez élevé au moment du paiement en ligne - on sait que l'authentification d'une transaction avec le système 3DSecure fait chuter le taux de conversion.

« L'un des objectifs d'Aviva est de simplifier l'assurance pour ses clients actuels et futurs. En devenant le premier assureur français à proposer la solution Amazon Pay, nous démontrons ainsi notre capacité d'innovation au service d'un parcours client plus simple, plus rapide et plus fluide », a commenté Blandine Chaghal, la directrice commerciale de l'activité Directe d'Aviva France. « Cette solution sera aussi un avantage concurrentiel au service de nos ambitions de croissance. En s'associant à l'un des acteurs pionniers du numérique, Aviva conforte ainsi sa position d'acteur et de partenaire innovant » fait-elle valoir.

Et ce au risque de perdre une partie de la relation avec les clients, comme les sites, de média notamment, qui proposent de s'enregistrer avec ses identifiants Facebook.

Offensive d'Amazon dans la santé et les comparateurs

Lancée il y a plus d'un an, la solution Amazon Pay aurait été utilisée par plus de 38 millions de clients dans le monde, indiquent les deux groupes dans un communiqué commun. Le leader mondial du commerce en ligne signe son premier partenariat dans la finance en France pour Amazon Pay. Il avait déjà un partenariat avec Allianz pour un système d'indemnisation après un sinistre, auto ou habitation, Allianz Solution Remplacement, pour un règlement instantané, sans expertise, en chèque cadeau à dépenser sur Amazon.

Aux États-Unis, Amazon s'est allié à l'assureur Berkshire Hathaway (la société de Warren Buffett) et JP Morgan pour créer une co-entreprise dans la santé des salariés, dirigée par un chirurgien renommé et spécialiste de santé publique, avec l'objectif de réduire les coûts par la technologie.

Selon l'agence Reuters, Amazon aurait aussi le projet de lancer un comparateur d'assurance au Royaume-Uni et aurait sondé les plus grandes compagnies d'assurance européennes. L'information, révélée cet été, avait fait chuter en Bourse les comparateurs britanniques GoCompare et MoneySupermarket.