Le changement climatique fait flamber le prix des assurances habitation aux Etats-Unis

Le débat sur l'assurabilité des biens avec le réchauffement climatique commence à monter en France. Il fait rage depuis déjà quelques années aux Etats-Unis avec l'explosion du coût des assurances habitation. Selon un témoignage recueilli par l'AFP, la prime d'assurance d'un habitant de Pensacola en Floride a tout simplement triplé pour atteindre 6.500 dollars, une augmentation qui s'explique par la hausse des sinistres liés aux risques climatiques.

Selon le réassureur Munich Re, le montant des destructions liées aux catastrophes naturelles s'est élevé à 140 milliards de dollars aux Etats-Unis en 2022, dont seulement 90 milliards de dollars étaient assurés. Et 70% des sinistres ont été liés aux dommages provoqués par l'ouragan Ian, qui a traversé la Floride en septembre dernier.

Lire aussi« Si vous voulez embarquer une dose de solidarité dans l'assurance, il faut s'interroger sur son caractère obligatoire » (François Schmitt, président de Groupama)

Le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) rappelait que le réchauffement climatique avait « déjà des conséquences sur les phénomènes naturels dans toutes les régions du monde ».

Aux Etats-Unis, les primes de risque des assurances habitations ont progressé de 9% en moyenne sur un an, selon l'Institut d'information de l'assurance (III), mais les situations peuvent être radicalement différentes d'un État à l'autre (chaque État a d'ailleurs ses propres règles en matière d'assurance), d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre. Du côté de la réassurance, la hausse des primes serait de 30 à 40%, selon la même source.

State Farm quitte la Californie

Les primes ont ainsi fortement augmenté en Floride, malgré des lois très protectrices du consommateur. Mais le nombre de propriétaires sans assurance semble se stabiliser, autour de 7 %, selon III, cité par l'AFP, en raison notamment de l'obligation de souscrire une assurance dans le cadre d'un crédit immobilier (aux Etats-Unis, le crédit est adossé à la valeur du bien et non à la personne comme en France).

En Californie, un État particulièrement touché par les incendies et la sécheresse, les primes d'assurance sont en revanche inférieures à la moyenne nationale, compte tenu d'une réglementation locale qui limite les hausses. Ce qui peut avoir des conséquences fâcheuses, à savoir le retrait pur et simple de certains assureurs du marché de l'assurance habitation.

C'est notamment le cas de State Farm, l'un des plus importantes compagnies américaines, qui a annoncé en mai dernier qu'elle cesserait de vendre de nouvelles polices habitation en Californie, « en raison de l'augmentation historique des coûts de construction supérieure à l'inflation, de l'augmentation rapide de l'exposition aux catastrophes et d'un marché de la réassurance difficile ». Les propriétaires californiens qui ont perdu leur couverture habitation peuvent cependant souscrire une police auprès du California Fair Plan, un pool d'assurance privé établi en vertu de la loi californienne.

Inquiétudes sur l'habitation en France

Ce risque de « déassurabilité » n'existe pas (encore) en France, soulignent en chœur les assureurs. Rappelons qu'en France l'assurance multirisque habitation est obligatoire pour les locataires et les copropriétaires. Les propriétaires de maisons individuelles ne sont donc pas soumis à cette obligation, même s'il est vivement recommandé de souscrire au moins une police. Alors que la réassurance se désengage de plus en plus de ce segment de marché, il existe en France un dispositif assez unique dans le monde, qui associe l'Etat et les assureurs, pour couvrir les catastrophes naturelles. Problème, il est en déficit depuis quelques années et il vit sur des réserves. Les assureurs réclament donc une hausse de la cotisation obligatoire (surprime de 12%) payée par tous les assurés en multirisques habitation.

Les chiffres sont, en effet, alarmants. Les risques climatiques représentaient environ 2 milliards d'euros par an sur la période 2010-2015, puis 4 milliards d'euros en 2016-2021, avant d'atteindre un pic de 10 milliards en 2022. Certains risques, comme la fissuration des bâtiments liée au retrait et gonflement des sols argileux (consécutif à des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquent et intense), donnent le vertige : une facture de l'ordre de 45 à 50 milliards d'euros pour réparer les maisons concernées, alors que le chiffre d'affaires total de l'assurance dommages s'élèvent à 60 milliards. Sans compter que l'aléa devient de plus en plus une certitude, ce qui remet en cause le principe même de l'assurance.

Solidarité ou mutualisation

La France a fait le choix de rendre de fait l'assurance obligatoire pour tous et les assureurs jouent en échange la carte de la mutualisation. Du coup, il n'y a pas encore de (trop) grandes différences de prix entre les régions, notamment celles régulièrement touchées par les incendies, les inondations ou la sécheresse avec des sols argileux. « Les concitoyens font de moins en moins de différence entre ce qui relève de la solidarité nationale et ce qui relève de l'assurance », remarque Thierry Martel, directeur général de Groupama, lors d'un entretien accordé à La Tribune.

Il y a certes quelques cas d'assureurs qui n'assurent plus ou très cher dans telle ou telle localité, mais le phénomène reste encore très marginal. Un assureur a cependant tout à fait le droit de refuser d'assurer une personne ou un bien mais il existe la possibilité d'un recours auprès du Bureau central de Tarification (BCT) pour trouver une assurance, si cette dernière est obligatoire.