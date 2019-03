Avec son Apple Card virtuelle, sans frais, Apple fait le pari de la néobanque "vertueuse"

"Apple Card, un nouveau type de carte de crédit innovant" : c'est ainsi que la firme à la pomme a présenté son entrée de plain-pied dans le domaine des cartes de paiement. Apple a dévoilé ce lundi 25 mars une série de nouveaux produits et services, dont cette Apple Card qui avait fait l'objet de rumeurs il y a quelques mois. C'est bien avec Goldman Sachs que la firme californienne s'est associée, comme l'avait révélé le Wall Street Journal : la banque d'affaires new-yorkaise, qui multiplie les incursions dans le segment du grand public (avec sa marque Marcus pour l'épargne et les prêts personnels notamment) sera l'émettrice de la carte et Masterdcard le réseau d'acceptation partenaire. Cette carte de crédit sera lancée cet été uniquement aux États-Unis.

Après s'être préoccupé de la santé de ses utilisateurs avec son Apple Watch et son application associée, le fabricant de smartphones dit avoir conçu cette carte nouvelle génération "pour aider les clients à mener une vie financière plus saine", une thématique qui peut résonner à l'oreille des Américains grands consommateurs de crédit en toutes occasions. La multinationale se pique de les aider à avoir "une meilleure compréhension de leurs dépenses pour leur permettre de faire des choix plus judicieux avec leur argent", par exemple de décider de payer en différé ou pas. Il dit vouloir jouer la carte de "la simplicité, la transparence et la confidentialité". Un discours déjà entendu chez de nombreuses néobanques.

"Apple Card s'appuie sur le formidable succès remporté par Apple Pay et offre de nouvelles expériences uniquement possibles avec la puissance de l'iPhone", a fait valoir Jennifer Bailey, la vice-présidente d'Apple Pay, sans communiquer de chiffres.

Carte en titane sans code et Machine Learning

La carte est dans un premier temps virtuelle : l'utilisateur peut s'enregistrer directement depuis l'application Wallet de l'iPhone et en quelques minutes payer en magasins, en ligne dans le monde entier, ou à l'intérieur d'applications. "Un numéro de carte unique est créé sur iPhone pour Apple Card et stocké en toute sécurité dans le Secure Element de l'appareil, une puce de sécurité spéciale utilisée par Apple Pay" indique la firme. Elle ne précise pas les conditions pour s'enregistrer (sur l'historique de paiement de la carte bancaire déjà enregistrée sur iTunes par exemple, à quel compte est associée la carte, comment est-il alimenté, y a-t-il un minimum à déposer).

Pour pouvoir payer là où Apple Pay (autrement dit le paiement mobile sans contact) n'est pas accepté, la carte existe aussi en mode physique, en titane, avec le logo Apple et celui de Mastercard et c'est tout : il n'y aura "pas de numéro de carte, pas de code de sécurité CVV [au verso], pas de date d'expiration, pas de signature". Apple prétend que sa carte sera ainsi "plus sécurisée que n'importe quelle autre carte de crédit physique". Le groupe assure qu'il y aura un service client disponible 24/7 en passant par sa messagerie.

Au-delà de la carte, Apple a enrichi son application de paiement de fonctionnalités de gestion des finances personnelles comme le font les agrégateurs tels que Linxo et Bankin' en France, des néobanques et de plus en plus de banques traditionnelles.

"Apple Card utilise l'apprentissage automatique et Apple Maps pour identifier clairement les transactions avec le nom et l'emplacement des marchands. Les achats sont automatiquement totalisés et classés par catégories de couleurs, telles qu'aliments et boissons, achats et divertissements. Pour aider les clients à mieux comprendre leurs dépenses, Apple Card fournit des récapitulatifs hebdomadaires et mensuels des dépenses" indique l'entreprise.

Cashback et pas de cotisation ni frais

Se conformant aux habitudes des Américains, la firme à la pomme crée son propre programme de cashback (des sommes créditées à chaque achat et réutilisables chaque jour), Daily Cash qu'elle défend comme "un programme de récompense plus clair et plus attrayant que celui des autres cartes de crédit."

Elle entend aussi faire la différence sur les frais et affirme que Apple Card sera "sans cotisation annuelle, sans pénalité de retard ou de dépassement, sans commission à l'international", et pratiquera des taux d'intérêt "parmi les plus bas du secteur". L'utilisateur se verra proposer différentes options de paiement et par exemple de payer un peu plus chaque mois pour verser moins d'intérêts. Apple pourra se rémunérer sur les commissions interbancaires lors des paiements chez les commerçants.

Ce lancement d'Apple Card est évidemment une mauvaise nouvelle pour les néobanques qui s'apprêtent à attaquer le marché américain comme la britannique Revolut.

[L'utilisateur pourra choisir le montant de ses remboursements. Crédit : Apple]