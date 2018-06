Banque : l'automatisation pourrait supprimer 10.000 emplois chez Citigroup

Pionnière dans l'usage des technologies, la banque est à l'aube d'une nouvelle vague de transformation poussant beaucoup plus loin la dématérialisation des opérations, avec l'introduction de l'intelligence artificielle et des chaînes de blocs (Blockchain). Jamie Forese, le patron de la banque de financement et d'investissement de l'Américain Citigroup, prévoit que le mouvement pourrait se traduire par la suppression de la moitié de ses personnels opérationnels, techniques et administratifs, qui représentent 40% de ses effectifs.

« Nous avons 20.000 postes opérationnels. Au cours des cinq années à venir, pourriez-vous le ramener à 10.000 ? » a-t-il confié au Financial Times, soulignant que ce type de poste était « le plus propice au traitement automatisé ».

Si ce pronostic se confirme, ce serait, généralisé au secteur, une réduction d'effectifs encore plus sévère que celle constatée ces dix dernières années, après la crise financière. Le patron de la branche des activités institutionnelles de Citi (marchés, gestion de trésorerie, financement du commerce international) a cependant estimé que la banque recruterait dans d'autres domaines, comme la vente et le trading. « Le travail réalisé par les humains plutôt que par les machines va changer » a-t-il résumé.

Moins d'employés gagnant plus d'argent

Il est le plus pessimiste des patrons interrogés par le journal britannique. Le responsable des activités de marchés chez HSBC, Samir Assaf, a estimé qu'il était difficile d'aller plus loin pour remplacer les humains par la technologie, "du point de vue de la gestion des risques", évaluant à "5% à 10%" les coupes supplémentaires dans les 5 ans.

Le patron de la banque d'investissement de Barclays, Tim Throsby, a prédit qu'il y aura un plus petit nombre d'employés gagnant plus d'argent, à mesure que les machines s'occupent à "des tâches à faible valeur ajoutée."