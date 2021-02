Crédit Mutuel Arkéa : adoption du plan « Transitions 2024 » à impact positif

Baptisé « Transitions 2024 », ce plan à quatre ans s'inscrit « dans un monde fortement impacté par des enjeux environnementaux, sociétaux et économiques inédits » : proximité, ancrage territorial, innovation et ouverture aux écosystèmes et à l'agilité en sont les quatre idées phares. (photo) Le bateau de Sébastien Simon, sponsorisé par Arkéa, après le départ du Vendée Globe au Sables d'Olonne. (Crédits : Reuters)

Le Conseil d'administration du Crédit Mutuel Arkéa a adopté son plan stratégique à horizon 2024. L’innovation et le développement responsable des entreprises et des territoires font partie des quatre principaux axes de développement. Le groupe breton compte poursuivre le développement de son modèle coopératif et régional, en toute autonomie.