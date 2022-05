Données personnelles : 68 % des Français font confiance à leur banque

Les lourds investissements consentis par les banques pour réduire la fraude et protéger les données bancaires personnelles portent leurs fruits. Selon un sondage IFOP/FBF, les banques arrivent bien en tête des acteurs de confiance en matière de protection des données, devant les opérateurs télécoms, et surtout loin devant les GAFA ou les e-commerçants. Autre enseignement, un an après son entrée en vigueur, l’authentification forte pour les paiements en ligne est désormais entrée dans les usages.