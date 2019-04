L'image des banques serait "au plus haut depuis plus de dix ans" chez les Français

Agences saccagées, distributeurs de billets incendiés, vitrines taguées : les banques ont été parmi les cibles systématiques des débordements des manifestations des "Gilets jaunes" depuis le mois de novembre. La Fédération bancaire française (FBF) s'est même fendue d'une tribune dans "Le Monde" fin mars pour exprimer son exaspération, dénoncer la "violence inouïe" et rappeler que "la banque française a un visage, elle en a même 366 200. Des visages de femmes et d'hommes qui travaillent dans les réseaux bancaires partout en France". Pour enfoncer le clou, l'organisation professionnelle du secteur a publié ce jeudi la nouvelle édition de son "observatoire de l'image des banques", réalisé par BVA.

"Avec 82% de bonnes opinions, l'image que les Français ont de leur banque est à son niveau le plus élevé depuis plus de 10 ans" se félicite la FBF dans un communiqué.

Ce chiffre est en hausse de trois points par rapport au sondage de 2017. L'enquête a été menée auprès d'un échantillon national représentatif de 892 Français de 15 ans et plus par le biais d'interviews en face à face effectués du 3 au 17 décembre 2018.

Les Français sondés sont 73% à se déclarer satisfaits de leur conseiller et 79% à le trouver compétent.

Ma banque vs les banques en général

La vision se détériore quand il s'agit de parler des banques en général. Les Français ne sont plus que 66% à en avoir une image positive : un niveau stable par rapport à l'année précédente, en retrait en vingt ans (70% en 1998) mais très supérieur à celui post-crise financière (52% en 2010). Cet écart n'est pas nouveau entre la perception de sa propre banque, qu'on a choisie et à laquelle on est fidèle, et le secteur bancaire dans son ensemble. Ce sont les femmes, les plus de 65 ans, retraités et inactifs, et les habitants du Nord-Ouest qui ont la meilleure image des banques en général.

--

[Plus de six Français sur dix s'estiment bien conseillés. Crédits : BVA/FBF]

--

Dans le détail, certains indicateurs sont faibles: seuls 59% des Français estiment que les banques sont des partenaires avec lesquels les clients sont en confiance contre 61% un an plus tôt).

Ce chiffre fait écho à une autre étude récente, réalisée pour la Banque de France, qui montrait une "confiance mitigée" des Français à l'égard des banques : seuls 45% des sondés se disaient plutôt confiants, 18% très confiants, soit 63% au total et 57% seulement chez les 25-44 ans. Autre signe de méfiance : ils n'étaient que 29% à penser que "l'argent déposé dans une banque sera en sécurité, même si elle fait faillite" et 30% que les organismes financiers vont les servir "au mieux de [leurs] intérêts".