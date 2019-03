Entre défiance et méconnaissance, les Français ont un rapport compliqué à l’argent et aux banques

Des années que la culture financière des Français est jugée peu brillante et insuffisante. Une vaste enquête réalisée par l'institut Audirep pour la Banque de France montre que les Français ne sont effectivement pas très au fait de notions assez simples comme l'effet de l'inflation sur le pouvoir d'achat ou le calcul des intérêts pour un placement. Ce sondage, mené en ligne et par téléphone auprès d'un échantillon représentatif de 2.154 personnes de plus de 18 ans, reprenait dans les grandes lignes les questions d'une enquête de l'OCDE sur les connaissances financières dans 30 pays en 2016.

« La situation n'est pas catastrophique mais il y a du travail » résume Mark Béguery, directeur de l'éducation financière à la Banque de France, qui a le rôle d'opérateur national de la stratégie d'éducation économique, budgétaire et financière des publics.

Il relève que la France était plutôt bien positionnée dans le classement OCDE (surtout dans l'aspect comportemental plus que dans les compétences). Cette nouvelle enquête est publiée à la veille de la « semaine de l'éducation budgétaire », qui se tiendra du 25 au 29 mars, dans le cadre de la « Global Money Week » à l'initiative d'une ONG néerlandaise (Child & Youth Finance International), à laquelle la Banque de France participe pour la deuxième année. Cette semaine a vocation à sensibiliser les publics, en particulier les jeunes et les populations défavorisées, aux questions d'argent.

« Dans un monde où l'on ne peut pas vivre sans compte bancaire et où les moyens de paiement sont de plus en plus dématérialisés, il faut être armé » fait valoir Mark Béguery.

Posture prudente, jeunes tentés par les crypto-actifs

Lucides, les Français ne sont que 17% à considérer qu'ils ont « une connaissance très ou assez élevée sur les questions financières », 51% la jugeant « moyenne ». Interrogés sous forme de quizz, les sondés n'ont été que 43% à répondre correctement à la question sur l'inflation (sous forme de QCM), que 40% sur le calcul d'un taux d'intérêt sur cinq ans, 49% sur la définition d'un crédit renouvelable. Mais ils comprennent bien ce que sont les agios facturés par leur banque (75% de réponses correctes) ! Et ils ont une bonne connaissance de leur situation financière, grâce au suivi attentif de leurs comptes.

> Consulter l'intégralité de l'enquête Audirep pour la Banque de France

Dans l'ensemble, les Français ont d'ailleurs « une posture prudente et timide avec l'argent » note l'enquête : ils sont 77% à ne pas aimer discuter de leur situation financière avec des gens qu'ils connaissent bien et ne sont que 39% à penser que « l'argent c'est fait pour être dépensé. » Une aversion au risque forte (seuls 18% sont prêts à risquer une partie de leur argent lorsqu'ils font un placement), moins présente chez les plus jeunes (27%), qui s'avèrent beaucoup plus tentés par les crypto-actifs comme le Bitcoin : 29% des sondés de 18-24 ans ont déclaré croire que c'était « le bon moment » pour investir dans ces actifs - le questionnaire a été réalisé en juin, avant la dégringolade de fin d'année (le Bitcoin a perdu 72% de sa valeur l'an dernier). Ils ne sont que 7% à le penser chez les plus de 45 ans.

« Confiance mitigée » à l'égard des banques

Dans ce sondage, 43% des répondants ont le sentiment de ne pas disposer d'informations suffisamment fiables et neutres pour gérer efficacement leur budget et seuls 27% considèrent disposer de sources d'informations utiles et compréhensibles sur les débats économiques.

« Les répondants sont plutôt méfiants à l'égard des institutions financières » selon l'enquête, qui fait ressortir un niveau de « confiance mitigée » vis-à-vis de la banque principale : 45% disent être plutôt confiants, 18% très confiants, soit 63% au total et 57% seulement chez les 25-44 ans.

--

[Vis-à-vis de votre banque principale, diriez-vous que vous êtes... Crédits : Audirep Banque de France]

--

Ils ne sont que 29% à penser que « l'argent déposé dans une banque sera en sécurité, même si elle fait faillite » et 30% que les organismes financiers vont le servir « au mieux de [ses] intérêts. »

[Je fais confiance aux organismes financiers pour me servir au mieux de mes intérêts. Je crois que l'argent déposé dans une banque sera en sécurité même si elle fait faillite. Gris : Ne sait pas. Rouge : Pas du tout d'accord. Rose : Plutôt pas d'accord. Jaune : Ni d'accord ni pas d'accord. Vert clair : Plutôt d'accord. Vert foncé: Tout à fait d'accord. Crédits : Audirep Banque de France]

-

Le dernier sondage de la Fédération bancaire française (FBF) en 2016 faisait état d'une image des établissements français « au plus haut depuis 10 ans » avec 68% de bonnes opinions (78% pour sa propre banque).

Les banques jouent d'ailleurs leur part dans l'éducation financière, avec la publication de brochures pédagogiques (« Les clés de la banque ») et une initiative de terrain, "J'invite un banquier dans ma classe" qui existe depuis cinq ans : les employés sont encouragés à se rendre dans les écoles élémentaires, dans des classes de CM1-CM2, pour expliquer leur métier avec un jeu de plateau coopératif sur les questions de budget.

« Le dispositif de la FBF est positif, ce sont des employés volontaires qui n'affichent pas leur banque et ne font pas la promotion de produits. Nous sommes vigilants sur les conflits d'intérêts » insiste le directeur de l'éducation financière à la Banque de France.

De son côté, l'institution publique, qui édite un portail "Mes questions d'argent", met à la disposition des professeurs de collège des contenus pédagogiques et mène des actions de sensibilisation, en particulier dans les zones d'éducation prioritaire. La Banque de France a le projet d'expérimenter une sorte de "passeport" en classe de 4ème (sur le modèle de ce qu'il existe sur la sécurité routière) sur les questions budgétaires et financières. Elle n'exclut pas à l'avenir de suivre l'exemple de l'Autorité des marchés financiers (AMF), qui s'est associée à un Youtubeur (Heu?reka, qui vulgarise l'économie) afin d'expliquer les pièges à éviter avec les crypto-actifs, pour toucher un public plus jeune et plus large.